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Cazibe Merkezleri Programı’nda detaylar belli oldu

Dün Resmî Gazete’de yayımlanan programa göre, destekler altıncı bölge şartlarına göre uygulanacak.

26 Ocak 2018 Cuma 09:21
Cazibe Merkezleri Programı’nda detaylar belli oldu

KDV istisnası, vergi muafiyeti, faiz ve sigorta primi katkısı, yatırım yeri tahsisi gibi desteklerden istifade etmek için, minimum 2-5 milyon TL’lik yatırım şartı aranacak. Enerji faturalarının da azami yüzde 30’unu devlet karşılayacak. Uzun süredir hükümetin gündeminde olan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun merakla beklediği ve son KHK ile Ekonomi Bakanlığına devredilen Cazibe Merkezleri Programı’nda detaylar belli oldu. Dün Resmî Gazete’de yayımlanan programa göre, destekler altıncı bölge şartlarına göre uygulanacak. Program kapsamındaki destek unsurları arasında; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopajı desteği bulunuyor. Daha önce belirlenen Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak Tunceli ve Van’ın bulunduğu 23 ile yönelik program kapsamında, enerji desteği de verilecek. Bu destek, yatırımın işletmeye geçmesinin ardından, sabit yatırım tutarının yüzde 25’ini aşmayacak. Aylık elektrik giderinin en fazla yüzde 30’u, 3 yıl süreyle Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanabilecek. Enerji desteği 3 yıl içinde işletme bazında 10 milyon liraya kadar verilebilecek.

KOMİTE DENETLEYECEK

Yatırım projeleri Maliye, Kalkınma, Ekonomi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlarından oluşan komitede değerlendirilecek. Yılda en az 4 defa toplanacak komite, belirlenen şehirlerdeki yatırım projelerini, illerin refahının ve istihdamının artırılması, göçün azaltılması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi gibi konulara bakarak değerlendirecek. Komitenin uygun görmesi halinde, programın ilk yürürlüğe girdiği tarih olan 22 Kasım 2016’dan itibaren yapılan başvurular sonrası düzenlenen teşvik belgeleri de, program kapsamındaki desteklerden yararlanabilecek. Desteklenmesi uygun bulunan yatırımlar için son müracaat tarihi, 2020 yılının sonu olacak. Program kapsamında 350 binin üzerine istihdam hedefleniyor. Geçtiğimiz dönemde programa 3 bin 380 firmanın başvurduğu biliniyor.

MİNİMUM YATIRIM ŞARTI

İmalat sanayi yatırımlarının yapılacağı 23 şehir içerisinden Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır ve Erzincan’da sabit yatırımın, asgari 2 milyon lira olması gerekecek. Hakkâri, Bingöl, Siirt, Kars, Bitlis, Şırnak ve Muş’ta ise bu şart en az 4 milyon lira olarak öngörüldü. Program kapsamındaki diğer şehirlerde (Ağrı, Batman, Elâzığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa) ise asgari sabit yatırım tutarı en az 5 milyon lira olarak belirlendi.

Yatırımcı söz verdiği işi belirlenen sürede gerçekleştiremezse ve yükümlülüklerini yerine getiremezse, verilen destekler geri alınacak. Zamanında alınmamış vergiler de gecikme faiziyle tahsil edilecek.

"23 il için bin 200 müracaat, öngörülen istihdam 112 bin 400"
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Cazibe Merkezleri Programı neleri içeriyor?
Cazibe Merkezleri Programı neleri içeriyor?
Son Güncelleme: 26.01.2018 09:50
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Cazibe Merkezleri NedirCazibe Merkezleri
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