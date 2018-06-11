Cari açık rakamları açıklandı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 1 milyar 706 milyon dolar artarak 5 milyar 426 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Nisan ayı ’Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 1 milyar 706 milyon dolar artarak 5 milyar 426 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 57 milyar 73 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 375 milyon dolar artarak 1 milyar 474 milyon dolar olarak gerçekleşmesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1 milyar 817 milyon dolar artarak 5 milyar 462 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 279 milyon dolara artarak 1 milyar 489 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 366 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 122 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 269 milyon dolar artarak 1 milyar 423 milyon dolar oldu.

(İHA)