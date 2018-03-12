Cari açık belli oldu

Cari açık, Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 4 milyar 402 milyon dolar artarak 7 milyar 96 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ocak ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 4 milyar 402 milyon dolar artarak 7 milyar 96 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 51 milyar 572 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 4 milyar 537 milyon dolar artarak 7 milyar 634 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 82 milyon dolar artarak 479 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar tutarında artarak 822 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 54 milyon dolar artarak 401 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 71 milyon dolar azalarak 98 milyon dolara geriledi.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 149 milyon dolar azalarak 288 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 4 milyar 917 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 289 ve 1 milyar 195 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 246 milyon dolar ve 493 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmişken, Genel hükümet 2 milyar dolar yeni tahvil ihracında bulundu. Diğer yatırımlarda 7 milyar 474 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 592 milyon dolar net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 922 milyon dolar net artış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve genel hükümet sırasıyla 88 ve 120 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler 1 milyar 93 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde 4 milyar 381 milyon dolar net giriş gözlendi.

(İHA)