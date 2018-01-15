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Çanakkale 1915 Köprüsü’nde son durum ne?

Temeli 18 Mart’ta atılan Çanakkale 1915 Köprüsü’nde çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:56
Çanakkale 1915 Köprüsü’nde son durum ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli 18 Mart’ta atılan Çanakkale 1915 Köprüsü’nde çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’te açılacak Çanakkale 1915 Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. 354 kilometrelik otoyolda 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit inşa edilecek. Gelibolu’ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkii arasına kurulacak köprünün 2023 yılına kadar hizmete girmesi bekleniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğunun 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar, ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4608 metre olması öngörülüyor. Köprü 2x3 şeritli olacak. Köprü tabliyesinin yaklaşık 44,80 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması planlanıyor. Tabliyenin her iki tarafına bakım onarım maksadıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında olacak. Kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak.

Yeri şehrin güçlü rüzgarı sebebiyle kaydırılan 1915 Çanakkale Köprüsü için Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da rüzgar testi yapılmıştı. Kopenhag’da bulunan Force Technology Test Laboratuarı’nda köprüye rüzgar verildi. Buradaki testlerde köprü, saatte 288 kilometrelik rüzgara kadar direnç göstererek testi başarıyla geçti. Çanakkale’de bugüne kadar gerçekleşen en yüksek hızlı rüzgar, saatte 130 kilometre olarak kaydedilmişti.

"LAPSEKİ TARAFINDA KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "18 Mart 2017’de Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız tarafından temeli atılmıştı. O günden bu tarafa proje çalışmalarıyla birlikte Gelibolu yakasında kuru havuz hafriyatı devam ediyor. O bölgede hummalı bir çalışma var. Yine Lapseki tarafında kamulaştırma çalışmaları başladı. Ocağın 15’inden itibaren şantiye kurulumlarına başlanacak. Yine karşı tarafta 101 kilometrelik Gelibolu-Malkara kara yolu için çalışmalar devam ediyor. Kopenhag’da rüzgar testi çalışmaları yapıldı. Bu çok önemliydi. Önümüzdeki günlerde hem Gelibolu tarafında, hem Lapseki tarafında çalışmalar devam edecek" diye konuştu.

Son Güncelleme: 15.01.2018 09:59
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