Büyüme verilerini değerlendirdi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2017’deki ekonomik büyümenin önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Kalkınma Bakanı Elvan 2017 yılı dördüncü çeyrek ve yıllık GSYH verilerini değerlendirdi. Bakan Elvan, 2017 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4’lük büyüme ile 2013’ten sonraki en iyi performansına ulaştığını belirterek, "Yılın son çeyreğinde yüzde 7,3 ile piyasa beklentilerinin üstünde bir büyüme gerçekleşti. Elde edilen rakamlar önemli bir başarıdır" ifadesini kullandı.

"HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ..."

Türkiye ekonomisinin, bu büyüme rakamlarıyla G-20 ülkeleri içerisinde zirvede, OECD ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer aldığını söyleyen Bakan Elvan, "Büyümenin bileşenleri güçlü, sağlıklı ve kapsayıcı bir tabloyu ortaya koymaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Dördüncü çeyreğe ilişkin verileri paylaşan Elvan, üretim yönünden bakıldığında sanayi sektörünün yüzde 8,8, inşaat dahil, hizmet sektörünün yüzde 7,6 büyüme hızı ile temel itici güç olduğunu söyledi. Bakan Elvan, aynı dönemin talep yönünden incelendiğinde ise özel tüketimin yüzde 6,6, toplam sabit sermaye yatırımlarının yüzde 6, makine-teçhizat yatırımının yüzde 8,3 artış gösterdiğini belirterek, "Hiç şüphe yok ki bu gelişme 2018 yılı büyümesine de olumlu yönde yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Yıllık büyüme verilerini de paylaşan Elvan, "Yıllık yüzde 7,4’lük büyüme performansı üretim açısından oldukça güçlü bir yapıyı ortaya koymaktadır. Sanayi sektöründe yüzde 9,2, inşaat dahil, hizmet sektöründe yüzde 7,7 ve tarımda yüzde 4,7 oranında yüksek bir büyüme gerçekleşmiştir" dedi. Yıllık büyümedeki talep oranlarını da değerlendiren Elvan, özel tüketimin yüzde 6,1 ve sabit sermaye yatırımlarının yüzde 7,3 artışla yıllık büyümeye katkıda bulunduğunu kaydetti.

"ENFLASYON VE CARİ AÇIK KALICI OLARAK AŞAĞI ÇEKİLECEK"

2016 yılına kıyasla 2017 yılında büyüme hızı açısından 3 katın üzerinde sabit sermaye yatırımı ve 10 katın üzerinde mal ve hizmet ihracatı artışı gerçekleştiğini söyleyen Elvan, "Bu performans ekonomimizin gücü, dayanıklılığı ve istihdam oluşturma kapasitesi açısından oldukça önemli bir göstergedir" dedi.

Bütçe açığının milli gelire oranı Orta Vadeli Program tahmininin yarım puan altında kalarak yüzde 1,5 olarak gerçekleştiğini ve kamu borç stokunun milli gelire oranının yaklaşık yüzde 28 olduğunu açıklayan Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"Birçok öncü gösterge ile olumlu bir giriş yaptığımız 2018 yılında da ekonomimiz büyümesini sürdürecek, yakında açıklanacak yeni teşvik paketi ve tedbirlerle bu süreç desteklenecektir. Yapısal reformlara da devam edilerek enflasyon ve cari açık kalıcı olarak aşağı çekilecektir. Türkiye ekonomisi güçlüdür; kararlı ekonomi yönetimi, dinamik ve üretken özel sektörü ile bu gücünü koruyacaktır. Milletimizin de desteğiyle Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir."

(İHA)