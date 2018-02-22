1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu’nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ""Rüzgarda dünyanın en büyük off-shore (deniz) projesini hazırlıyoruz. İhalesini bu yıl düşünüyoruz" dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu’na katıldı. Programda konuşan Bakan Albayrak, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve madencilik konusunda açıklamalar yaparken, erken seçim konusunda da değindi.

Doğu Akdeniz’in çok önemli olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Biz son iki yıldır bu sürecin altını çok kuvvetle çizdik. Kıbrıs’taki zenginlikler deniz yeraltı, yerüstü hepsi Kıbrıslılara aittir. Siz burada bir oldu bitti yapmaya çalışırsanız biz ne buna KKTC Devleti adına ne de Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız adına buna izin vermeyiz. Bu süreçte somut ve akılcı bir çözüm üretilmediği sürece biz burada sahada etkin olmak durumundayız. Bölgesel ve küresel siyasette önümüzdeki yıllar çok fazla çatışmalara gebe zaten. Türkiye olarak biz diyoruz ki kazan kazan iş birliklerini artırmamız lazım ama Türkiye de eskisi gibi artık bir söz hakkı vermeden masada oturun bulunun bunu size veriyoruz noktasında değil. Bizim üç tane saydığımız. Türkiye tarafların menfaatine uyacak, Bölge barışına katkıda bulunacak. Enerji az güvenliğine katkıda bulunacak. Bu üç elementi intiba eden her projenin partneri olacak" dedi.

“BOR NOKTASINDA FARKLI BİR STRATEJİ ORTAYA KOYACAĞIZ”

“Bor noktasında farklı bir strateji ortaya koyacağız” diyen Bakan Bayraktar, ”2017 itibari ile yeni ekibimiz çok yoğun bir mesai ortaya koyarak ihracat rekoruyla üretim rekoruyla 2017 tamamladı. Yaklaşık 2.2 milyon tonla 880 milyon dolarlık ihracatla rekortmen bir firmamız oldu. Borda bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Bu konuda yetkin dünyada en önemli kurumlarda çalışmış güzel bir ekip kurduk. Yoğun bir çalışma ile bu yıl borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında çok önemli iki üç tane tesisle ilgili temel atma ve hayata geçirme sürecini gerçekleştireceğiz. Bu proje kapsamında da ülkemizin yerli ve milli kamu savunma sanayi kurumlarından biri ile de ortak gerçekleştireceğimiz bir iş birliği ile bu yıl önemli ve dünya da ses getirecek adımlar atacağız. Bor noktasında farklı bir strateji ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Güneş ve rüzgar enerjisi konusunda konuşan Bakan Albayrak, "İnşallah rüzgarda belki de dünyanın en büyük off-shore dediğimiz projesini hazırlıyoruz. Yani denizin üzerinde rüzgar verimliliğinin çok yüksek olduğu bölgelerimizi içinde barındıracak bir off-shore ihalesini yapmayı düşüyoruz. Güneşte biraz daha farklı bir stratejimiz var. Bu yıl bitmeden Aralık ayı içerisinde ilk yerli güneş panellerimiz Türkiye’de üretime alıp yerleştirmeye başlayacağız. Biz bu yılki güneş yakasına depolama ile ilgili çok önemli bir şeyi eklemeyi düşüyoruz. Güneş yakasına bu pille alakalı depolama ile alakalı konuyu da ekleyip yine öneli bir ihaleyi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Erken seçim iddiaları ile ilgili de konuşan Bakan Albayrak, “Ufukta görünen bir erken seçim yok. Olağanüstü bir durumda oluşturacak bir iklim de yok. Erken seçim olsa da olmasa da ki şu anda olmayacak zaten ama son yıllarda yaşanan tüm bu tramvalara rağmen oluşturduğu birlik ve beraberlik ile birlikte içinden geçtiği bütün bu zor resme rağmen devlet ve millet olma noktasında müthiş bir enerji samimiyet var. Bu sizi bir partiden öte,bir seçimden öte bu aşkı içinde barındıran bir resim var. Halkla,devletin, milletin, kurumların birleşmesine doğru hızla gidiyor. İki şeye ihtiyacımız var bu iki şey çok önemli. Biri milli birlik ve beraberlik, iki sistemsel açıdan güçlü bir sistem. Türkiye bu ikisini de birincisini 15 Temmuz ikincisini 16 Nisan’da aşarak köprünün öbür tarafına geçti. Şimdi son hazırlıkları yapıyoruz" dedi.