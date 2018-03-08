Bitkisel üretim değeri yıllık bazda yüzde 15 arttı

Bitkisel üretim değeri 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 135 milyar 200 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ‘Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri’ verisini açıkladı. Buna göre, bitkisel üretim değeri 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 135 milyar 200 milyon TL oldu.

BİTKİSEL ÜRÜN FİYATLARI DEĞİŞİM ORANLARI

Buğday (durum) fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artarak 0,89 TL oldu. Nohut fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 48,4 artarak 5,46 TL, yağlık ayçiçeği fiyatı yüzde 15,2 artarak 2,22 TL, patates yüzde 11,2 artarak 0,71 TL ve çeltik yüzde 26 artarak 1,92 TL olurken, kırmızı mercimek fiyatı yüzde 6,7 azalarak 2,33 TL oldu.

Kuru soğan fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 25,7 oranında azaldı. Sofralık domates fiyatı yüzde 8 artarak 1,35 TL, sofralık hıyar fiyatı yüzde 17,4 artarak 1,32 TL ve dolmalık biber fiyatı yüzde 9,5 artarak 1,50 TL olurken, taze soğan fiyatı yüzde 3,4 azalarak 2,11 TL, kuru sarımsak fiyatı yüzde 6,1 azalarak 5,66 TL oldu.

Sofralık zeytin fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 7,8 oranında arttı. Bir önceki yıla göre limon fiyatında yüzde 9, sofralık çekirdekli üzüm fiyatında yüzde 6, kiraz fiyatında yüzde 15 artış, kayısı fiyatında yüzde 13,1 ve sert kabuklu meyvelerden fındık fiyatında ise yüzde 5,7 oranında azalış gerçekleşti. Yaş çay fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında artışla 2 TL oldu.

(İHA)