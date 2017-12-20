Bitcoin nedir? Bitcoin almak isteyenlerin bilmesi gerekenler

Kripto para birimi Bitcoin, son günlerde gündemden düşmek bilmiyor. Her geçen gün ilginin arttığı bitcoin, Türkiye'de de birçok kişinin ilgisini çekmeye başladı. Bitcoin'in hızla yükselmesi ile birlikte çoğu kişi Bitcoin nedir, Bitcoin nasıl alınır, Bitcoin nereden alınır gibi soruların yanıtını aramaya başladı.

Bitcoin, yılbaşında 1000 dolar seviyelerinde seyrederken, Aralık ayı içinde 20 bin dolar seviyelerine geldi ve değerini 20 kat birden artırmayı başardı. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin yer aldığı coinmarketcap.com'a göre bitcoin pazar büyüklüğü 280 milyar doları aştı. Peki, bitcoin nedir? Bitcoin nasıl alınır? Bitcoin ne kadar? Bitcoin madenciliği veya bitcoin mining nedir? Bitcoin ile ilgili bilgileri haberimizden okuyabilirsiniz.

Bitcoin nedir?

Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak başlatılmış, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan, ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen, herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital para birimidir. Küresel piyasalarda, Dolar ve Euro’ya alternatif olarak lanse edilen Bitcoin’in kısaltma ise BTC‘dir. Bitcoin, dünyanın hiçbir ülkesine dolayısıyla da hiçbir merkez bankasına bağlı değildir. Merkezi olmayan, sahibi olmayan bir para birimidir. Herhangi bir regülasyon kurumuna ve denetimine bağlı değildir. Dolayısıyla Bitcoin, kağıt banknot veya madeni paralar şeklinde değil. Bitcoin, ister interneti olmayan bir diskte saklanabilir, isterse de güvenli bir aracı firma da saklanabilir. Anında paraya çevirme özelliği ile istenilen hesaba aktarılabilir. Aynı zamanda başka Bitcoin hesabına da transfer yapılabiliyor. Bitcoin, şu an yatırım araçı olarak görülüyor.

Bitcoin nasıl çalışıyor?

Bir kullanıcının gözünden bakacak olursak, Bitcoin, kişiye özel bir Bitcoin cüzdanı veren ve bu cüzdan ile kullanıcılar arasından bitcoin alıp, yollamaya yarayan bir uygulamadan ya da bilgisayar programından farklı değildir. Bir çok kişi Bitcoin'i bu şekilde biliyor.

Kamera arkasında, Bitcoin ağı "blok zinciri" adı verilen bir ana hesap defterini paylaşır. Bu defter yapılan tüm işlemleri kapsar ve kullanıcının bilgisayarının bir işlemin geçerliliğini doğrulamasına izin verir. Her işlemin gerçekliği gönderen adrese karşılık gelen sanal imzalarla korunur ve tüm kullanıcıların kendi Bitcoin adreslerinden bitcoin gönderebilmelerine izin verir. Ayrıca, herkes özel donanımların işlem gücü yardımıyla işlemlerin işlenmesine yardımcı olabilir ve karşılığında bitcoin şeklinde bir ödül alabilir. Buna genelde "madencilik" denir.

Bitcon nereden ve nasıl alınır?

Bitcoin alım satımının yapıldığı bitcoin borsaları bulunuyor. Türkiye'de birkaç bitcoin borsası mevcut. Bu bitcoin borsaları üzerinden bitcoin, litecoin ve ethereum gibi kripto paraları alıp satmak mümkün. Türkiye' de bazı şirketler bitcoin borsası konusunda hizmet veriyor. Bu şirketlerden ücretsiz hesap açtıktan sonra (cep telefonu doğrulaması da olacak) işlem yapılabilmesi için kimlik doğrulamasından geçmeniz gerekiyor. Kimlik doğrulaması için sizden kimliğinizin ön ve arka tarafını görülecek şekilde çekip panelden şirkete göndermeniz isteniliyor. Gönderdikten sonra onaylandığından itibaren işleme başlayabilirsiniz.

Bitcoin almak için para yatırma Bitcoin için kayıt olduğunuz bitcoin borsası için hesap bilgilerine para aktamanız gerekiyor. Bu hesaplara EFT yapabilirsiniz. Para yatırırken yani gönderirken dikkat etmeniz gereken nokta, Bitcoin şirketinin size verdiği (para yatırma işleminde ekranda yazar) referans numarasını havale / EFT açıklama bölümüne yazmanız. Aksi takdirde yatırım kabul edilmeyebilir. Bitcoin almak için para yatırma Hesaba para yattıktan sonra Bitcoin panelinden alış işlemini yapabilirsiniz. Bu bölüm Bitcoin al / sat yazan yerde bulunmakta. Unutmadan panele banka hesap bilgilerinizi eklemeniz gerekiyor. Yani para çekmek istediğinizde hesabınıza aktarılması için. Bu bölümde hesap bilgileri başlığında yer almakta.

Bitcoin nasıl kullanılıyor?

Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor, oluşturmak da gayet basit. Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Kişi başına cüzdan sınırı bulunmuyor. Dilediğiniz kadar cüzdan oluşturabilirsiniz. Üstelik oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yoktur. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile para alabilir, para gönderebilir hatta alış veriş bile yapabilirsiniz.

Bitcoin avantajları ve bitcoin dezavantajları neler?

Enflasyon riski düşük: Enflasyona sebebiyet veren etkilerden biri de tedavüldeki reel para arzlarındaki artıştır. Tedavüldeki para arzının artması doğru orantılı olarak enflasyonu da arttırır. Ancak bu sistem Bitcoin için geçerli değildir. Çünkü Bitcoin sistemi, sonu olan bir sistemdir. Teknik tasarımı itibariyle maksimum 21 milyon adet Bitcoin üretilebilir. Dolayısıyla Bitcoin’in enflasyon riski çok düşüktür.

Çökme riski düşük: Reel para birimlerinin çöküşü, hükümetlere bağlı yaşanan hiperenflasyonlardan kaynaklanır. Bitcoin sistemi de herhangi bir hükümete bağlı olmadığı için, çökme riski oldukça düşüktür.

Güvenli, basit ve ucuz: Kredi kartı veya PayPal gibi ödeme sistemlerinin kullanıldığı klasik online işlemlerde satıcı tarafından bakılırsa; alıcının parasını geri talep etmesi durumunda 3. şahıs servislerini kullanmak gerekiyor. Bu aşamada güvenlik tehlikeye girebiyor ve olay karmaşık bir hale dönüşebiliyor. Bitcoin’de ise geri talep etme gibi bir sistem olmadığı için bu tarz bir güvenlik sorunu da haliyle yaşanmıyor. Olaya alıcı tarafından bakılırsa da; ödeme yapma ve hesaplar arası para transferi yapma gibi işlemler daha güvenli ve daha ucuz hale geliyor. Çünkü Bitcoin teknolojisi peer to peer (P2P) sistemiyle; yani hiç bir aracı olmadan direkt olarak eşler-arası çalışıyor.

Taşıması kolay: Milyarlarca dolar değerindeki bitcoinlerinizi küçük bir hafıza kartında bile taşıyabilirsiniz. Bunu nakit para ile yada başka bir sistem ile yapmak imkansız sanırım.

İzi sürülemez: Bitcoinlerin takip edilemiyor olmasının yada herhangi bir iz bırakmamasının avantajları olduğu kadar dezavantajları da var muhakkak. Örneğin Bitcoin sisteminizdeki mali kaynağınızın ne kadar olduğu yada hesabınız hakkındaki diğer bilgiler, hükümetler de dahil olmak üzere hiçkimse tarafından bilinemez ve takip edilemez. Dolayısıyla hükümetlerin mali kaynağınıza göz dikmesini (vergi) önlenmiş olursunuz.

İzi sürülmüyor: Avantajlarından bahsettiğimiz Bitcoin’in bu özelliği pek tabi dezavantaja hatta tehlikeli durumlara da dönüşebilir. İzinin sürülemez olması, suçların rahat rahat işlenebilmesi anlamına geliyor. Uyuşturucu gibi yasal olmayan maddelerin satılması tarzı durumlar için oldukça uygun bir ortam hazırlıyor Bitcoin teknolojisi. Bazı hükümetlerin Bitcoin’i bir para birimi olarak kabul etmemelerinin en büyük sebebi ise budur.

Kaybetmesi kolay: Kredi kartınızı kaybettiğinizde yada banka hesabınız başka birisi tarafından ele geçirildiğinde, bankanızı arayarak durumu anında kurtarabilirsiniz. Hatta yetmezse polisi bile devreye sokup kaybınızı giderebilirsiniz. Ancak Bitcoin için aynı şeyler geçerli değil. Bitcoin sisteminde; kaybettiğiz bitcoinleri, yada ele geçirilen Bitcoin cüzdanınızı geri almak için kullanabileceğiniz bir mekanizma yok. Bunun önüne geçebilmek için izleyebileceğiniz en iyi yöntem, Bitcoinlerinizi internet bağlantısı olmayan harddisklerde saklamak olacaktır.

Alıp satmak ve paraya çevirmek zor: Taşıdığı risklerden dolayı Bitcoinlerinizi bir ürün satın alır gibi alamıyorsunuz. Bitcoin satın almak veya bitcoinleriniz satmak için birçok servis bulunuyor ancak bunu gerçekleştirmek o kadar da kolay değil. Her geçen gün geliştirilmesine rağmen (Bitcoin ATM’leri açılmaya başlandı), işler reel para birimlerinde olduğu kadar kolay ilerlemiyor.

Çok yeni: Bitcoin sisteminin 2009 yılında kurulmuş olması; yani hala yeni bir teknoloji olması, yeni Bitcoin rakiplerini de beraberinde getirebilir; hatta Bitcoin sisteminde büyük açıklıklar bulabilen yeni teknolojiler hala geliştirilebilir.

Harcamak için çok fazla alan yok: Ödeme sistemi olarak Bitcoin sisteminin de kullanıldığı çok fazla yer yok. Her ne kadar gelişim aşamasında olsa da, şu anda Bitcoin sahibi olmaktaki en büyük amaç; yatırım.

Fiyatları değişken: Bitcoin’in değer grafiğine baktığımızda herkesin aklından Bitcoin yatırımı yapmak geçebilir, ancak Bitcoin değeri nasıl hızla yükseldiyse düşme riski de o kadar fazla. Dolayısıyla yapılacak olan yatırımların dengeli ve düşünerek yapılması gerekiyor.