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Bir dalda iki kiraz ’biri al biri beyaz’

Konya’nın Hadim ilçesinin alçak kesimlerinde bulunan bazı yerleşim yerlerinde kiraz hasadı başladı. Bir çiftçinin kiraz ağacındaki kırmızı ve beyaz kirazı, görenlerin dikkatini çekiyor.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:57

Konya’nın Hadim ilçesinin alçak kesimlerinde bulunan bazı yerleşim yerlerinde kiraz hasadı başladı. Bir çiftçinin kiraz ağacındaki kırmızı ve beyaz kirazı, görenlerin dikkatini çekiyor.

Konya’nın Hadim ilçesinin bazı kesimlerinde kiraz hasadı başlarken, "Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz" türküsünün sözlerini hatırlatan kırmızı ve beyaz kirazların bir arada olduğu ağaçlar dikkat çekiyor. Hadim ilçesine bağlı Aşağı Eşenler Çeştaş Mahallesi’nde çiftçilik yapan ve kiraz ağaçları bulunan Mustafa Genç, aynı kiraz ağacına kırmızı ve beyaz kiraz aşısı yaparak, kirazdaki verimi arttırmayı amaçladıklarını söyledi. Genç, "Kirazların döllemesi için dalların birine beyaz kiraz aşısı vuruyoruz. İlgi de görüyor. Ağaca daha iyi oluyor meyve tutmasına. Aynısını üzüm çubuklarını da yapıyoruz. Siyah ve beyaz üzüm karışık olarak çok güzel oluyor. Yoldan geçerken geliyorlar, ağacın tepesinde bir yandan beyaz bir yandan kırmızı kiraz var. Nasıl böyle bir şey oluyor diyenler oluyor” dedi.

"HAVALARIN İYİ GİTMESİNDEN DOLAYI HASADA ERKEN BAŞLADIK"

5-6 gün önce kiraz hasadına başladıklarını ifade eden kiraz üreticisi Mustafa Genç, "Bizim kirazlarımız bundan 20 gün sonra çıkardı. Bu sene çok erkenci, havaların iyi gitmesinden dolayı erken başladık hasada. 5-6 gündür hasat yapıyoruz. Günlük 2 tır kalkıyor buradan. Burası Hadim Aşağı Eşenler Çeştaş Mahallesi. Biz burada genellikle kirazla uğraşıyoruz, bağcılık var biraz genellikle bu işle uğraşıyoruz. Bu sene ihracatçılar kirazın kilosunu 7 liradan 4 liraya, 4.5 liraya kadar düşürdüler. Bizim emeğimizin karşılığını vermiyorlar. Bundan dolayı biraz buruk duruyoruz. Hadim kirazı bundan bir ay sonra çıkar, buradan geç çıkar. Çünkü orası biraz daha dağlık, geç olur" şeklinde konuştu.

"YESİNLER, ALLAH BANA BİN VERİR”

Yol kenarında kiraz ağaçları olan Genç, yoldan geçen vatandaşların kirazlarını yiyebileceklerini kaydetti. Genç, "Ben bu bahçeye gelene gidene hayrat koydum yemesi için. Yoldan geçenler yesin. Keşke benim malımı yesin. Çumra’ya kiraz satmaya gidiyorum oraya önce kahvehanelerin önüne kasaları koyuyorum. Yiyin diyorum bıkana kadar bir yiyin diyorum. Yesinler, Allah bana bin verir" ifadelerini kullandı.

(İHA)
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