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BES’in en büyük sorunu erken ayrılma

BES’te yaşanan erken ayrılma sorununun hem katılımcılar hem de emeklilik şirketlerinin kaybına neden olduğunu belirtiliyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:15
BES’in en büyük sorunu erken ayrılma

Türkiye ve dünyadaki bireysel emeklilik sistemini karşılaştırmalı olarak inceleyen KPMG Türkiye BES Raporu’nun ikincisi yayımlandı. KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, BES’te yaşanan erken ayrılma sorununun hem katılımcılar hem de emeklilik şirketlerinin kaybına neden olduğunu belirtti. Cantürk, “Katılımcılar; ertelenmiş giriş aidatı, vergi, devlet katkısı hak edilmeyen kısım vb. kesinti tutarları nedeniyle beklenenden düşük tutarlar ile sistemden ayrılıyor. Emeklilik şirketleri ise sistemden erken ayrılan katılımcıların oluşturduğu yüksek maliyet nedeniyle karsızlık problemi yaşayabiliyor” dedi.

Cantürk, “Rapora göre Türkiye’nin bireysel emeklilik sisteminin dünyadaki önemli ekonomiler arasında GSYH oranı ile bakıldığında, gelişime ve büyümeye hala açık olduğu görülüyor. Bireysel Emeklilik Sistemi, başladığı ilk yıldan itibaren önemli düzeyde gelişti ve 2016 yılsonu itibarıyla 19 emeklilik şirketi ve 61 milyar TL fon tutarına (devlet katkısı fon tutarı dâhil) ulaştı. Emeklilik şirketleri, faize duyarlı müşterileri için faizsiz emeklilik planı ile de ürün çeşitliliğini artırdı. Devlet katkısı uygulaması ile ülkemizde artışa geçmiş görünen katılımcı sayısı ve katkı payı tutarlarının gelişen piyasalar da göz önüne alındığında gelecekte de artması bekleniyor” dedi.

Devlet desteğinin önemi artıyor

Cantürk şöyle devam etti; “Yaşanan bu sorunlar nedeniyle sisteme olan devlet desteğinin önemi giderek artırıyor. Özellikle 1 Ocak 2017 tarihinde başlayan otomatik katılım bireysel emeklilik sisteminde, tasarrufun alışkanlık hale getirilmesi ve ekonomik gelişiminde önemli bir kilometre taşı. 2017 yılında uygulanmaya başlayan otomatik katılım sistemi de emeklilik fonları piyasasını daha da tabana yayacak ve rakamsal büyümeler ile beraber herkesin farkındalığının da artmasına imkan verebilecek. Otomatik katılım sisteminin uygulamaya geçmesi ile beraber sektörde mevzuata uygunluk ve müşteri odaklı yaklaşımların öneminin bir kat daha fazla artacağına dair beklentimiz bulunuyor.”

Sağlıklı BES için ne yapmalı?

KPMG raporunda bireysel emeklilik sisteminin sağlıklı bir şekilde gelişimi için yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı;

    Katılımcıların ortalama sistemde kalma süreleri uzatılmalı

    Sisteme duyulan güven sürdürülmeli

    Emeklilik fonlarının performansı artırılmalı

    Sağlanan teşvikler kamuoyuna iyi anlatılmalı

    Katılımcılar sürekli ve doğru olarak bilgilendirilmeli

    Tasarruf sistemi için farkındalık artırılmalı

    Emeklilik hakkını kullanmak isteyen katılımcılara Yıllık Gelir Sigortası sunulmalı

    Fonun önemli bir kısmının sistemde kalması sağlanmalı

    Emeklilik şirketleri operasyonel ve finansal risklerini minimize etmeli

    BES şirketleri, iç sistemlere her zamankinden daha çok önem vermeli ve yatırım yapmalı

Anahtar Kelimeler:
Besten AyrılmaBesZorunlu BesBireysel EmeklilikBes Devlet Desteği
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