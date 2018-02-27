Benzine zam bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 9-11 kuruş arası zam bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 9-11 kuruş arası zam beklendiğini duyurdu. Olası zammın ardından benzinin litre satış fiyatları ortalama İstanbul’da 5,57 liradan 5,67 liraya, Ankara’da 5,62 liradan 5,72 liraya, İzmir’de ise 5,58 liradan 5,68 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

(İHA)