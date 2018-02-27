Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118792
ALTIN
162.261
DOLAR
3.7901
STERLİN
5.2856
EURO
4.6599
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Benzine zam bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 9-11 kuruş arası zam bekleniyor.

27 Şubat 2018 Salı 09:10
Benzine zam bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 9-11 kuruş arası zam bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 9-11 kuruş arası zam beklendiğini duyurdu. Olası zammın ardından benzinin litre satış fiyatları ortalama İstanbul’da 5,57 liradan 5,67 liraya, Ankara’da 5,62 liradan 5,72 liraya, İzmir’de ise 5,58 liradan 5,68 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geleceğin teknolojilerini 20 bin kişi inceledi
Geleceğin teknolojilerini 20 bin kişi inceledi
"Halka arz çok doğru bir strateji"
"Halka arz çok doğru bir strateji"
Londra'da yatırım neden ilgi görüyor?
Londra'da yatırım neden ilgi görüyor?
TÜRSAB'ın yeni başkanı Firuz Bağlıkaya kimdir?
TÜRSAB'ın yeni başkanı Firuz Bağlıkaya kimdir?
Kazakistan'da yatırım fırsatları değerlendirildi
Kazakistan'da yatırım fırsatları değerlendirildi
Borsa haftaya artıda başladı
Borsa haftaya artıda başladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim