Benzine 16 kuruş indirim geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 16 kuruş indirim yapılmasının beklendiğini duyurdu. Olası indirimin gerçekleşmesiyle benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 5,81 liradan 5,65 liraya, Ankara’da 5,87 liradan 5,71 liraya, İzmir’de ise 5,84 liradan 5,68 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.