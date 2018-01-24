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Benzine 12 kuruş zam bekleniyor

Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 12 kuruş zam beklendiği açıkladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:02
Benzine 12 kuruş zam bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Beklenen zammın ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul’da 5,67 liradan 5,79 liraya, Ankara’da 5,74 liradan 5,86 liraya, İzmir’de ise 5,72 liradan 5,84 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Son Güncelleme: 24.01.2018 10:24
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