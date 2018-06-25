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Başbakan Yardımcısı Şimşek’ten ’dolar’ yorumu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonuçlarının belli olmasıyla Türk lirasının dolar karşısındaki tepkisine ilişkin "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi" dedi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 09:27
Başbakan Yardımcısı Şimşek’ten ’dolar’ yorumu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonuçlarının belli olmasıyla Türk lirasının dolar karşısındaki tepkisine ilişkin "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonuçlarının ardından Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, Türk Lirası’nın dolar karşısındaki tepkisini paylaştığı grafik ile "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi" notuyla değerlendirdi. Şimşek’in paylaştığı grafikte doların TL karşısında 4,60 seviyesine kadar indiği görülüyor.

(İHA)
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