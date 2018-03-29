Başbakan Yardımcısı Şimşek, büyüme verilerini değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2017 yılı büyüme verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz uygulamalar yüksek büyüme performansında belirleyici olmuştur. Yatırımların ve istihdamın güçlü seyri 2018 yılında iç talep yoluyla büyümemizi desteklemeye devam edecektir” ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2017 yılı 4’üncü çeyrek ve 2017 yılı GSYH büyümesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek yaptığı değerlendirmede 2016 yılının son çeyreğinden itibaren ekonomiyi desteklemek için hayata geçirilen uygulamaların büyümede önemli rol oynadığını belirtti. Şimşek, “2016 yılı son çeyreğinden itibaren ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz uygulamalar; yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata yönelik teşvikler ve etkinliği artırılan Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi yoluyla reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması yüksek büyüme performansında belirleyici olmuştur. 2017 yılında büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşirken, net dış talep de büyümeye sınırlı pozitif katkı sağlamıştır. Makine teçhizat yatırımlarının yılın ikinci yarısında reel olarak yıllık yüzde 11,7 oranında artması önümüzdeki dönem büyüme görünümünü desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

Şimşek büyümeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı“2017 yılında ulaşılan yüksek büyüme performansı ile birlikte güçlü istihdam artışı hedefimize de ulaştık. Mevsimsel düzeltilmiş verilerle 2017 yılı Aralık itibarıyla 1 milyon 635 bin kişiye ilave istihdam sağladık. Bu istihdam 2006-16 dönem ortalamasının 2,4 katıdır. Böylece yılbaşından beri işsizlik oranımız 2,1 puan düşerek Aralık ayında mevsimsel düzeltilmiş olarak yeniden tek haneye gerilemiş oldu. Bununla birlikte, işgücüne katılımdaki güçlü artış sürmektedir. İstihdamı desteklemeye yönelik attığımız adımlarla önümüzdeki dönemde işsizlik oranında daha düşük seviyeleri görmeyi bekliyoruz.

Yatırımların ve istihdamın güçlü seyri 2018 yılında iç talep yoluyla büyümemizi desteklemeye devam edecektir. Avrupa ekonomisindeki kuvvetli görünüm, petrol fiyatlarındaki artış kaynaklı petrol ihracatçısı ticaret ortaklarımızın güçlenen talebi ve turizmdeki toparlanmanın devamı ile önümüzdeki dönemde de dış talebimizin büyümeye olumlu katkı vermesini bekliyoruz. 2018 yılı ilk çeyreğine yönelik açıklanan öncü göstergeler büyümenin hedeflerimizle uyumlu devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye ekonomisi son on beş yılda kararlıkla uygulanan reformlar sayesinde çok önemli mesafe aldı. Güçlü kamu maliyemiz ve sağlıklı bankacılık sektörümüz ile geçtiğimiz dönemde yaşadığımız birçok iç ve dış şoka karşı ekonomimiz direncini ispat etti. Önümüzdeki dönemde rekabet gücümüzü artıracak, kırılganlıklarımızı azaltacak, katma değer zincirinde yükselmemizi sağlayacak ve dışa bağımlılığımızı azaltacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede, özellikle Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve eğitim alanlarındaki reformlarımıza öncelik veriyoruz. Nihai hedefimiz bu reformlar ile birlikte daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve halkımızın refah düzeyini artırmaktır.”

BÜYÜME RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün 2017 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme rakamlarını açıkladı. GSYH, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7,3 oranında artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 oranında gerçekleşti. Bu gerçekleşme ile birlikte, 2017 yıl genelinde GSYH büyüme hızı yüzde 7,4’e ulaştı. Böylece, 2017 yılında Türkiye ekonomisi; OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkeler içinde yer aldı.

Türkiye ekonomisinin toplam büyüklüğü 2017 yılında cari fiyatlarla 3,1 trilyon TL seviyesine ulaştı. TL cinsinden kişi başına milli gelir 38 bin 660 TL, dolar cinsinden ise 10 bin 597 dolar seviyesinde gerçekleşti.

(İHA)