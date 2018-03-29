Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114762
ALTIN
168.660
DOLAR
3.9661
STERLİN
5.5761
EURO
4.8857
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Başbakan Yardımcısı Şimşek, büyüme verilerini değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2017 yılı büyüme verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz uygulamalar yüksek büyüme performansında belirleyici olmuştur. Yatırımların ve istihdamın güçlü seyri 2018 yılında iç talep yoluyla büyümemizi desteklemeye devam edecektir” ifadesini kullandı.

29 Mart 2018 Perşembe 12:53
Başbakan Yardımcısı Şimşek, büyüme verilerini değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2017 yılı büyüme verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz uygulamalar yüksek büyüme performansında belirleyici olmuştur. Yatırımların ve istihdamın güçlü seyri 2018 yılında iç talep yoluyla büyümemizi desteklemeye devam edecektir” ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2017 yılı 4’üncü çeyrek ve 2017 yılı GSYH büyümesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek yaptığı değerlendirmede 2016 yılının son çeyreğinden itibaren ekonomiyi desteklemek için hayata geçirilen uygulamaların büyümede önemli rol oynadığını belirtti. Şimşek, “2016 yılı son çeyreğinden itibaren ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz uygulamalar; yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata yönelik teşvikler ve etkinliği artırılan Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi yoluyla reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması yüksek büyüme performansında belirleyici olmuştur. 2017 yılında büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşirken, net dış talep de büyümeye sınırlı pozitif katkı sağlamıştır. Makine teçhizat yatırımlarının yılın ikinci yarısında reel olarak yıllık yüzde 11,7 oranında artması önümüzdeki dönem büyüme görünümünü desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

Şimşek büyümeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı“2017 yılında ulaşılan yüksek büyüme performansı ile birlikte güçlü istihdam artışı hedefimize de ulaştık. Mevsimsel düzeltilmiş verilerle 2017 yılı Aralık itibarıyla 1 milyon 635 bin kişiye ilave istihdam sağladık. Bu istihdam 2006-16 dönem ortalamasının 2,4 katıdır. Böylece yılbaşından beri işsizlik oranımız 2,1 puan düşerek Aralık ayında mevsimsel düzeltilmiş olarak yeniden tek haneye gerilemiş oldu. Bununla birlikte, işgücüne katılımdaki güçlü artış sürmektedir. İstihdamı desteklemeye yönelik attığımız adımlarla önümüzdeki dönemde işsizlik oranında daha düşük seviyeleri görmeyi bekliyoruz.

Yatırımların ve istihdamın güçlü seyri 2018 yılında iç talep yoluyla büyümemizi desteklemeye devam edecektir. Avrupa ekonomisindeki kuvvetli görünüm, petrol fiyatlarındaki artış kaynaklı petrol ihracatçısı ticaret ortaklarımızın güçlenen talebi ve turizmdeki toparlanmanın devamı ile önümüzdeki dönemde de dış talebimizin büyümeye olumlu katkı vermesini bekliyoruz. 2018 yılı ilk çeyreğine yönelik açıklanan öncü göstergeler büyümenin hedeflerimizle uyumlu devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye ekonomisi son on beş yılda kararlıkla uygulanan reformlar sayesinde çok önemli mesafe aldı. Güçlü kamu maliyemiz ve sağlıklı bankacılık sektörümüz ile geçtiğimiz dönemde yaşadığımız birçok iç ve dış şoka karşı ekonomimiz direncini ispat etti. Önümüzdeki dönemde rekabet gücümüzü artıracak, kırılganlıklarımızı azaltacak, katma değer zincirinde yükselmemizi sağlayacak ve dışa bağımlılığımızı azaltacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede, özellikle Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve eğitim alanlarındaki reformlarımıza öncelik veriyoruz. Nihai hedefimiz bu reformlar ile birlikte daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve halkımızın refah düzeyini artırmaktır.”

BÜYÜME RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün 2017 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme rakamlarını açıkladı. GSYH, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7,3 oranında artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 oranında gerçekleşti. Bu gerçekleşme ile birlikte, 2017 yıl genelinde GSYH büyüme hızı yüzde 7,4’e ulaştı. Böylece, 2017 yılında Türkiye ekonomisi; OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkeler içinde yer aldı.

Türkiye ekonomisinin toplam büyüklüğü 2017 yılında cari fiyatlarla 3,1 trilyon TL seviyesine ulaştı. TL cinsinden kişi başına milli gelir 38 bin 660 TL, dolar cinsinden ise 10 bin 597 dolar seviyesinde gerçekleşti.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankacılık sektörünün net kârı 8,3 milyar lira oldu
Bankacılık sektörünün net kârı 8,3 milyar lira oldu
Büyümede lokomotif sanayi sektörü
Büyümede lokomotif sanayi sektörü
Zeybekci’den büyüme değerlendirmesi
Zeybekci’den büyüme değerlendirmesi
Yeni yem uygulaması, et fiyatlarını düşürecek
Yeni yem uygulaması, et fiyatlarını düşürecek
2017 büyüme oranı belli oldu
2017 büyüme oranı belli oldu
İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı
İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim