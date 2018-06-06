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Bankalara mahkemeden kötü haber

Bursa’da yerel bir mahkeme, 2007-2011 döneminde Rekabet Kurulunun kararına rağmen kendi aralarında anlaşarak yüksek faiz uygulamaya devam eden bankayı tazminata mahkum etti.

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:35
Bankalara mahkemeden kötü haber

Bursa’da yerel bir mahkeme, 2007-2011 döneminde Rekabet Kurulunun kararına rağmen kendi aralarında anlaşarak yüksek faiz uygulamaya devam eden bankayı tazminata mahkum etti.

Gemlik ilçesinde oturan Yusuf Topal, 2010 yılında konut kredisi çekti. Yüksek faiz ödediğini savunan Topal, 2016 yılında Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, bankaların kendi aralarında kartel oluşturduğunu, anlaştıklarını ve kredi çektiği bankanın da Rekabeti Bozduğunu iddia etti. Mahkemenin atadığı bilirkişi de Topal’ı haklı bularak mağduriyetinin iki katı kadar toplamda 5 bin 35 lira paranın kendisine iadesine karar verdi.

Bankaların 2007 ile 2011 arasında kendi aralarında anlaşarak kartel oluşturdukları ve piyasadaki rekabeti önlediklerine dair Rekabet Kurulu kararı olduğunu hatırlatan Gemlik Tüketiciler Derneği Başkanı Yusuf Topal, "Ortada bir kartel oluşturma sözkonusu. Ben de çektiğim konut kredisinden fazla faiz alındığını öne sürerek dava açtım. Mahkeme beni haklı gördü. Bankanın fazla aldığı faizin tazminatıyla ödenmesine karar verdi. Örnek teşkil edecek başka kararlar da var. Eğer bu kararı Yargıtay’da onaylarsa emsal teşkil edecek" dedi.

Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, mağdur olan ve hukuk mücadelesini kazanan Yusuf Topal ile basın açıklaması yaptı. Yılmaz, bankaların hukuk tanımadığını belirterek, "Bankalar Rekabet Kanunu’nun 4. maddesini ihlal ediyor. Böylelikle tüketicilerden yüksek faiz üzerinden haksız kazanç sağlamışlardır" dedi.

Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın, 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti alanında uzlaşarak ve uyumlu eylem içerisinde bulunarak 4054 sayılı Rekabet Kanunu’nun 4. Maddesini ihlal ettiğini belirten Başkan Yılmaz, “Böylelikle tüketicilerden yüksek faiz üzerinden haksız kazanç sağlamışlardır. Başka bir deyişle; ülkemizde faaliyet gösteren en güçlü 12 banka, en güçsüz, fakir ve gariban tüketicilerinden mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerinden ’deve yüküyle’ haksız kazanç sağlamışlardır” dedi.

Rekabet Kurulu’nun bu uygulamayı 2013 yılında tespit ettiğini ve bankalara gereken cezayı kestiğini belirten Başkan Yılmaz, “Ancak tüketicinin mağduriyetine ilişkin bir çözüm getirmemiştir. Tüketici yine hukuk mücadelesiyle bu mağduriyetini çözmeye çalışmaktadır. Tüketici hukukunun temeli, güçlüye karşı güçsüzün korunmasıdır. Tüm dünyada olduğu gibi, güçlüye karşı güçsüzün korunması devletin sorumluluğundadır. Tüketicilerin tek tek hukuk mücadelesi vermek yerine devletin yasal zeminde bu soruna çözüm getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde bu sorun yargının yükünü daha da ağırlaştıracaktır” diye konuştu.

Bankalara seslendi

Bankalar Birliği’ne de çağrıda bulunan Başkan Yılmaz, “Geliniz, bu sorunu birlikte uzlaşma ile çözelim. "Tüketiciyi daha fazla mağdur etmeyelim, tüketicinin hukukuna saygı gösterelim bu sorunu uzlaşarak çözelim" diyoruz. Bu haklı çağrımıza cevap almadığımız takdirde hukuk sürecini başlatacağımızın da bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gemlik Şube Başkanı Yusuf Topal’ın bu konudaki hukuk mücadelesini kazandığı ve Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Topal’ı haklı bularak, mağduriyetinin bir katı kadar da eklenerek 5 bin 35 TL iadesine karar verildiğine işaret eden Başkan Yılmaz, “Tüketici sahipsiz ve savunmasız değildir. Bu haksız uygulamanın yargıdan döneceğine inancımız tamdır. 2007 ve 2011 yılları arasında mağdur edilen tüketicilerimiz parasal sınırlarına göre Hakem heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye hukuk mahkemelerine başvurabilirler. 100 bin TL konut kredisi alan bir tüketiciden ortalama 10 bin TL’nin üzerinde yüksek faiz alınmıştır. Herkes hesabını buna göre yapsın yargıya başvursun diyoruz” açıklamasını yaptı.

(Hakan Gönül /İHA)
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