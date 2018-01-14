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Bakanı Jülide Sarıeroğlu: “Birinci gündem maddemiz istihdam”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 3 işçi çalıştıran iş yerleri ile ilgili, ‘Bir senden bir benden’ diye yeni bir teşvik uygulamasına başladıklarını belirterek, “Önümüzdeki sürece ilişkin birinci gündem maddemiz istihdam” dedi.

14 Ocak 2018 Pazar 23:09
Bakanı Jülide Sarıeroğlu: “Birinci gündem maddemiz istihdam”

AK Parti Gölbaşı İlçesi Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye katılan Bakan Sarıeroğlu, “Ben bugün burada genç kardeşlerimizin 2019’a hazır olduğunu gördüm. İnşallah 2019’da sandıkları hep birlikte patlatacağız. Partimiz bir okul, özellikle kadınlar ve gençler için. Gençler için şu an en önemli konu ise seçilme yaşının 18’e indirilmesidir” ifadelerini kullandı.

“AMERİKA’DA KURULMUŞ BİR TİYATRO SÖZ KONUSU”

Her türlü zorluğu aşarak yollarına kararlılıkla devam edeceklerini belirten Sarıeroğlu, “Son bir aydır arka arkaya yaşadığımız gelişmeler ortada. Amerika’da kurulmuş bir tiyatro söz konusu. Kutsal mabedimiz ilk kıblemiz Kudüs ilgili yaşananlar. Hafta içinde Anayasa Mahkemesi’nin hiçbir şekilde hukuki olmayan almış olduğu kararlar, aslında hala bu mücadelenin ne kadar çetin olduğunun en temel göstergesidir” şeklinde konuştu.

"1 MİLYON KARDEŞİMİZİ KAPSAYAN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMAYI SONUÇLANDIRDIK"

Toplu sözleşme sürecini arkada bıraktıklarını belirten Sarıeroğlu, “Yıllardır tartışılan ve partimizin de sözü olan taşeron konusu ile alakalı Rabbim bize nasip etti, 1 milyon kardeşimizi kapsayan önemli bir çalışmayı sonuçlandırdık. 4c konusu yılların sorunu. Toplu sözleşme masamızın en önemli konusuydu. Bundan sonra 4c diye bir şey ortada kalmadı” değerlendirmesinde bulundu.

"3 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİ İLE İLGİLİ, ‘BİR SENDEN BİR BENDEN’ DİYE YENİ BİR TEŞVİK UYGULAMASINA BAŞLIYORUZ"

Önümüzdeki sürece ilişkin birinci gündem maddelerinin istihdam olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Burada gençlerimizin durumunu önemsiyoruz. Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Çalışma Bakanlığımızın önemli bir kurumu. Biz İş-Kur’un gençlerle daha da aktifleşmesini istiyoruz. Bu istihdam seferberliğinin Aralık ayında yaptığımız toplantıda çok güçlü bir istihdam paketi açıklandı. Bu pakette gençler odağa oturmuş durumda. 18-25 yaş aralığındaki gençleri Çalışma Bakanlığı olarak çok ciddi şekilde mercek altına aldık. 3 işçi çalıştıran iş yerlerinde daha fazla yer almaları ile ilgili, ‘Bir senden bir benden’ diye bir yeni teşvik uygulamasına başlıyoruz. Gençlerimizin daha güçlü şekilde buralarda yer alması için ilk defa bütün maaşını İş-Kur’dan karşılamaya başladık. İş arıyorum bulamıyorum veya eleman arıyorum bulamıyorum şikayetlerini bundan sonra olmaması için var gücümüzle çalışıyoruz.” Kongreye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, çok sayıda milletvekili, delege ve vatandaş katıldı.

Son Güncelleme: 15.01.2018 09:21
Anahtar Kelimeler:
Jülide SarıeroğluIstihdam 2018
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