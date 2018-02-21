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Bakan Tüfenkci’den "Çiftlik Bank" açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Çiftlik Bank" ile ilgili, “Müfettiş soruşturmaları bitti, şimdi değerlendiriyorlar” dedi.

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:44
Bakan Tüfenkci’den "Çiftlik Bank" açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkar Konfederasyonunun (TESK) desteği ile gerçekleştirilen "Türkiye Perakende Zirvesi"ne katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tüfenkci, gerçek mal ve hizmet ticaretinin dışında insanları dolandırmaya yönelik işlemlere karşı yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını, tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

“MÜFETTİŞ SORUŞTURMALARI BİTTİ, ŞİMDİ DEĞERLENDİRİYORLAR”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hakkında inceleme başlatılan "Çiftlik Bank" ile ilgili konuşan Tüfenkci, “Müfettiş soruşturmaları bitti, şimdi değerlendiriyorlar. Bir de tabii soruşturmalardan da ortaya çıkan bu tür oluşumlara sadece Çiftlik Bank ile değil, özellikle sanal alemde insanları dolandırmaya yönelik gerçek mal ve hizmet ticaretinin dışında ticarette bir takım mevduatsal anlamda da boşluklar ve sıkıntılar olduğunu gördük. Şimdi onunla ilgili düzenlemeyi de hazırlıyoruz, arkadaşlar çalışıyorlar. Sadece bu konu değil, din istismarcılarından tutun da insanlarımızı yanıltmaya yönelik epeyce sıkıntılı ticaret var. Daha doğrusu adına ticaret de denmez aldatmaya yönelik hem reklamlar var hem de bununla menfaat sağlamaya çalışan bir kesim var. Bunları da içine alacak kapsamlı bir düzenlemeyi hazırlıyoruz. Bitince sizlerle de paylaşacağız. Sadece Çiftlik Bank değil, 11 tane birbirine benzer adeta saadet zinciri kuran ve temel mantığı da bir müşterinin başka bir müşteriyi getirerek birbirini finanse ettiği bir sistem oluşturuyorlar. Bu sistemin tüketiciyi, vatandaşı mağdur eden ve cezai yönünü de düzenlemek lazım” dedi.

Bir gazetecinin istihdam seferberliği kapsamında perakende sektöründe istihdamı arttırmaya yönelik yapılan çalışmalarla ilgili sorusu üzerine Bakan Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu istihdam seferberliğine perakende sektörü önemli bir cevap verdi ve bu istihdamı arttırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koyduğu hedefler doğrultusunda artı iki istihdam hedefi var. Bu istihdam hedefine de yine perakende sektörü bu büyüme rakamlarıyla ve daha üzerine koyacak büyüme rakamlarıyla bunu yakalayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 21.02.2018 14:03
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