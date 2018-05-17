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Bakan Fakıbaba’dan fıstık açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fıstık fiyatlarına değinerek, bu işin stokçuluğunu yapanlara izin vermeyeceklerini, lisanslı depoculuğu geliştireceklerini söyledi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 15:30
Bakan Fakıbaba’dan fıstık açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fıstık fiyatlarına değinerek, bu işin stokçuluğunu yapanlara izin vermeyeceklerini, lisanslı depoculuğu geliştireceklerini söyledi.

Gaziantep’te bir dizi ziyarette bulunan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek, fıstık fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Baklavacıların şikayet ettiği yüksek fıstık fiyatlarına değinen Fakıbaba, stokçulara izin vermeyeceklerini ve lisanslı depoculuğu arttıracaklarını belirtti.

“STOKÇULARA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Stokçulara asla izin verilmeyeceğinin altını çizen Bakan Fakıbaba, “Üretici arkadaşların para kazanmasının hep yanındayım. Ama sadece parası olup bu işle alakası olmayan, sadece stokçuluk yapan ve stokçuluktan para kazanmaya çalışan insanlara karşıyım. Bu konuda gerekli önlemleri alacağız. İnsanların stokçuluk yapmasına izin vermeyiz. 81 milyonun alım gücünü azaltanların karşısında biz varız. Bu bağlamda piyasayı gözetliyoruz. Eğer fiyatlar gerekli ağarın altına düşmediğini görürsek gerekli tedbirleri alırız. Lisanslı depolarımız var zaten ancak bunların sayısını arttıracağız” dedi.

“ÇEŞİTLİLİK ARTMALI FINDIK DA KULLANILMALI”

Baklavada çeşitliliğin artmasını isteyen Bakan Fakıbaba, “Baklavacıların fıstık lezzetli demesini anlıyorum. Ancak bu işin çeşitliliği artmalı fındık da kullanılmalı, ceviz de kullanılmalıdır” diye konuştu.

(Lider Olgun (İHA)
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