Bakan Fakıbaba: "Et ithalatı bitecek"

Bakan Fakıbaba, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. İthal et konusunda açıklama yapan Bakan Fakıbaba, "İthal ete en çok karşı olan benim. Ama mecburiyetten dolayı, dar gelirli vatandaşımız et yiyorlar. Bazıları et ithalatını kasıtlı olarak büyütüyor ki, bir yılda bir milyon 250 bin ton et tüketiyoruz. Bizim piyasaya verdiğimiz et ayda 5 ton yetiyor, yılda 60 ton yapar. Yıllardan beri yüzde 5 ithal et giriyordu. Yağ oranı bizim gıda yönetmeliğine uygun. Yüzde 20’ye kadar. Dar kesimin et yemesinden rahatsız olan kesim var. Piyasaya 5 ton et veriyoruz. Et ithalatı bitecek. Bunu kesin, inanarak ve yaptığımız çalışmalarla söylüyorum" diye konuştu.

Düve sayısını arttıracaklarını söyleyen Fakıbaba, "Anayı çoğaltacağız. Buzağı ölüm olaylarını düşüreceğiz. Aşılama, küpeleme ücretsiz olacak. Hayvan barınaklarını düzelteceğiz. Buzağıların ölüm oranlarını düşürdüğümüzde çok büyük kısmını halletmiş olacağız. 2018 yılının buzağı ölüm oranlarını düşürmek için çalışma yılı ilan ettik. Biz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak Bakanlığımıza sahibiz" ifadelerini kullandı.