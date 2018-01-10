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Bakan Bülent Tüfenkci’den ‘Çiftlik Bank’ açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank ile ilgili, “Sanal anlamda bir ’Saadet Zinciri’ oluşturma teşebbüsü olduğu görülüyor" dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:36
Bakan Bülent Tüfenkci’den ‘Çiftlik Bank’ açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci İstanbul’da bir otelde düzenlenen Karekodlu Çek Kayıt Sisteminin tanıtıldığı programa katıldı. Bakan Tüfenkci programın ardından Bakanlığın inceleme başlattığı Çiftlik Bank’la ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“DOLANDIRICILIĞA KADAR GİDEN BİR SİSTEMİ KURGULADIKLARINI GÖRÜYORUZ”

Bakan Tüfenkci gerçekleştirdiği konuşmada, “Özellikle son zamanlarda somut mal ve hizmet satışı olmadan internet üzerinden, sanal alemde yüksek kar vaatleri sunarak, kimi oyun pazarladığını ifade ederek kimi sanal paralar pazarladığını ifade ederek kimileri sanal çiftlikler kurduklarını ve bazı yerlerde gerçek çiftlikler kurduklarını ifade ederek reel anlamda piyasalarla örtüşmeyen kar vaatleri sunarak, insanları aldattıklarını ve belli bir sistem ile bir anlamda saadet zinciri kurduklarını daha sonra da bir iki yıl sonra kimi zaman telefon satışı şeklinde, oyun satışları şeklinde oluyor, sanal bir mal ticareti şeklinde oluyor. Baktığımız zaman tamamı tüketiciyi, vatandaşı aldatıcı anlamda bir ticaret teşkil ettiklerini, sonuç itibariyle dolandırıcılığa kadar giden bir sistemi kurguladıklarını görüyoruz" dedi.

“SANAL ANLAMDA BİR SAADET ZİNCİRİ OLUŞTURMA TEŞEBBÜSÜ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR “

Çiftlik Bank’ın faaliyetleriyle ilgili incelemeyi son aşamaya getirdiklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, “En son Çiftlik Bank’ın ’bank’ kelimesinden dolayı biz 3 ay reklamlarını durdurmuştuk. 3 ay durdurma cezası vermiştik. Çünkü Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’ndan ’bank’ kelimesini kullanmak için izin alınması gerekiyor. Böyle bir izin almadan faaliyete geçtikleri için reklamlarını durdurduk. Ama esas faaliyetleriyle ilgili incelemeleri de son aşamaya getirdik. Burada gerçekten bir ticaret var mı yok mu? Arkadaşlarımız bunu etraflıca inceliyorlar. Sanal anlamda bir ’Saadet Zinciri’ oluşturma teşebbüsü olduğu görülüyor. Ama bunun somut raporlarla sabitlenmesi lazım. İnşallah kısa zamanda müfettişlerimiz raporlarını sonlandırırlar. Bunu da sizlerle paylaşırız" dedi.

“DOLANDIRICILIK ANLAMINDA DA YAKIN BİR ÇALIŞMA SERGİLİYORUZ"

Bakan Tüfenkci konuşmasının devamında, “E-ticaret yapan sitelere kayıt zorunluluğu getirilmesi bir anlamda bizim de denetimlerimizi ve gözlemlerimizi de artıracak. Bununla ilgili hem Maliye Bakanlığı hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak yakın çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığıyla da dolandırıcılık anlamında da yakın bir çalışma sergiliyoruz" dedi.

Son Güncelleme: 10.01.2018 14:54
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çiftlik Bank Son Durumçiftlik Bank Haberleri
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