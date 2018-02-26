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Avrupa’nın en fazla karta sahip ülkesi Türkiye oldu

Türkiye, 2018 Ocak ayı itibarıyla 62,7 milyon kredi kartı, 133,3 milyon da banka kartı olmak üzere toplamda 196 milyonluk kartla Avrupa’nın en fazla karta sahip ülkesi oldu.

26 Şubat 2018 Pazartesi 09:34
Avrupa’nın en fazla karta sahip ülkesi Türkiye oldu

Türkiye, 2018 Ocak ayı itibarıyla 62,7 milyon kredi kartı, 133,3 milyon da banka kartı olmak üzere toplamda 196 milyonluk kartla Avrupa’nın en fazla karta sahip ülkesi oldu.

Ajans Press’in Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye, 2018 Ocak ayı itibarıyla 62,7 milyon kredi kartı, 133,3 milyon da banka kartı olmak üzere toplamda 196 milyonluk kartla Avrupa’nın en fazla karta sahip ülkesi oldu. Buna ek olarak, Türkiye, kart kabul noktasında yaklaşık 2,4 milyon adet kabul noktası ile Avrupa’da en fazla terminale sahip İtalya’nın önünde yer aldı.

Geçen yıl yüzde 15 büyümeyle düzenli artış gösteren kartlı ödemeler, bu yıl da büyümeye devam etti. 2017 yılı Ocak ayında 49,9 milyar TL olan kartlı ödeme tutarı, 2018 Ocak tarihi itibarıyla yüzde 22 artış göstererek 60,7 milyar TL’ye çıktı. Türkiye’de artan dijital dönüşümün de etkisiyle, internetten yapılan kartlı ödemelerin son 5 yıl içerisinde büyük oranda artışa geçtiği belirlendi. İnternetten yapılan kartlı ödemeler, Ocak ayında MTV ödemelerinin de denk gelmesiyle beraber, 10 milyar TL’nin üzerine çıktı. Böylelikle, 2017 yılında yüzde 14,5 olan internetten kartla yapılan ödemelerin, toplam kartlı ödemeler içindeki payı yeni bir rekor kırarak yüzde 16,4’e ulaştı.

EN ÇOK KARTLA ALIŞVERİŞ SEVGİLİLER GÜNÜNDE YAPILDI

14 Şubat Sevgililer Günü’nde geçen yıl 1,9 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken, bu yıl bu tutar 2,2 TL’ye ulaşarak, yüzde 16 artış göstermiş oldu. Sevgililer Günü haftasını içeren 8-14 Şubat tarihleri arasında, 1-7 Şubat haftasına göre en fazla yüzde 75’le kuyumculuk sektöründe yaşandı. Aynı dönem içerisinde sağlık/kozmetik ürünlerinde yüzde 15 artış yaşanırken, elektronik eşya sektörü yüzde 10 artışla en fazla artışın yaşandığı bir diğer sektör oldu.

(İHA)
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