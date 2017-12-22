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''Avrupalı emekli tatile, bizim emeklimiz yeni iş’e''

belirten Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demir, emeklilerin mevcut gelirleri ile geçinememeleri ve yeniden çalışmak zorunda kaldığına dikkat çekti.

22 Aralık 2017 Cuma 15:14
''Avrupalı emekli tatile, bizim emeklimiz yeni iş’e''

Türkiye'de emeklilerin yıllardır geçim sıkıntısı ile gündeme geldiğini kendisinin de bir emekli olduğunu belirten Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demir; ''Hepimiz bir emekli adayıyız, ben tek başıma zaten neyi değiştirebilirim ki, diyerek hiçbir şey yapmamak kadar büyük bir yanlış yoktur'' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

''Emeklilerin sorunları hepimiz bir emekli adayı olduğunuz için emeklilerin dertleri hepimizin dertleri olmalıdır. Grup şirketlerine gelen iş başvurularını yetkili arkadaşlarımızla zaman zaman değerlendiriyoruz. Özellikle son dönemlerde yapılan başvurularda emekli olanların oranın çok yüksek olduğunu fark ettik. Bu başvuruları görünce üzülüyoruz, zira amacımız yeni iş alanları ile gençlerimize iş yaratma derdimizi bir kenara bırakarak, Oğluna iş arayalım derdinden, babasına iş bulma derdine düşüyoruz. Bu vesile ile şunu söyleyebilirim ki, emeklilerimizin hiçbir şekilde bu durumu hak etmediklerini, Bütün medeni ülkelerde olduğu gibi kendi emeklilerimizin de iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi açısından gerekli olan düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor, bunun için de herkese görev düşüyor.”

Emeklilerin mevcut gelirleri ile geçinememeleri ve yeniden çalışmak zorunda kalmalarının altında birçok neden yattığına dikkat çeken Hüseyin Demir, "İşsizliğin fazla olduğu Türkiye'de emekliler yoğun bir şekilde çocuklarının işsiz kalmaları veya işini kaybetmeleri kaygısı taşıyor. Bunların yanı sıra sağlık konusunda yeterli hizmete ulaşamamaları, kültürel ve sosyal ihtiyaçları karşılayamama ve çalışırken emeklilik dönemi için hayal ettiklerine ulaşamamak gibi birçok sorunla boğuşuyorlar" dedi.

Türkiye'de 11 milyondan fazla emekli var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2017 Mayıs dönemi itibarıyla Türkiye'de 7 milyon 286 bin 548’i 4/1-a’lı, 2 milyon 576 bin 872’si 4/1-b’li, 2 milyon 019 bin 312’si 4/1-c’li olmak üzere toplam 11 milyon 882 bin 732 emekli ve hak sahibi bulunuyor. Ortalama emeklilik yaşının 51-52 olduğu Türkiye'de sosyal güvenlik reformu ile birlikte emeklilik yaşının 58-60'a ve 2037'den sonra da kademeli olarak 65 yaşa yükseltilmesi hedefleniyor.

Emeklilik yaşı en çok yükselecek ülke Türkiye

Günümüzde OECD ülkelerinde ortalama emeklilik yaşı 60-65 olarak öne çıkıyor. OECD verilerine göre, 2050'ye kadar 30 ülkede emeklilik yaşı en çok yükselecek ülke Türkiye olacak. 2050 yılında erkekler 62,3 yaşında kadınlar ise 60,8'de emekli olabilecek. Bunun nedeni de 80 ve 90’lardaki yanlış politikalar sonucu emeklilik yaşının çok aşağılara çekilmesinden kaynaklanıyor

Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfus nedeniyle yaşlı çalışanların istihdamda kalmaları daha fazla teşvik ediliyor ve bu bağlamda emeklilik yaşı da yükseltiliyor. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde ise emeklilerin çalışma isteği daha çok düşük gelir ve geçim sıkıntısı çekilmesinden kaynaklanıyor.

Emeklilerin maaş farkı pozitif olarak kapanmalı

Yıllardır çalışıp emeklilik hayali kuranlar ilk maaşlarını aldıklarında karşılaştıkları tablo karşısında adeta isyan ediyor. Emekli olanların il maaşlarını aldıktan sonra yaptıkları ilk isin yeni bir is bulmak için arayışa girdiğini belirten Demir, emekli aylıkları arasındaki adaletsizliğin birçok sosyal sorunun tetikleyici olduğunu belirterek “Emekli maaşları arasındaki adaletsizlik ayrıca düzeltilmeli ve bir an önce mağdur durumda bulunan emeklilerin sıkıntıları giderilmelidir” dedi.

"Emeklilerin yaşadığı sorunlar bir an önce çözülmeli"

Erken yaşta emekli olan kişilerin büyük çoğunluğunun gelir yetersizliğinden dolayı yeniden çalışmaya başladığını ifade eden Demir, emeklilerin çalıştıkları dönemdeki gelirlerini korumaları mümkün olmadığını ifade etti.

Emeklilerin geçim sıkıntısının her geçen gün daha fazla arttığına dikkat çeken Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demir, “Mevcut hükümetin görev suresince birçok düzenleme yapılmasına rağmen "Emeklileri hep çektikleri geçim sıkıntıları ve yaşadıkları problemlerle hatırlıyoruz. Milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı her gün dile getirilmesine rağmen sonuç odaklı bir çözüm yapılamadı. Dar gelirleri ile yaşamlarını sürdürmeye çalışan emeklilerin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik dönemi yaşayabilmeleri için mevcut gelirlerinin yetersiz olduğu bilinen bir gerçek. Emeklilerin daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri açısından birçok alanda iyileştirmelerin daha fazla vakit kaybedilmeden yapılması gerekiyor. Emekliler, yıllardır maaşlarında iyileştirme, bayram ikramiyesi, İntibak Yasası'ndan doğan sorunların giderilmesi, maaş promosyonu beklentisi, sağlık ödemelerinden muaf olma ve kendilerine özel konut projeleri gibi birçok önemli konuda iyileştirme bekliyor. Bu konularda hala somut adımlar atılamadı. Emeklilerin ekonomik imkânlarının iyileştirilmesi Türkiye'deki genç işsizlere daha geniş istihdam olanaklarının sunulması açısından da büyük önem taşıyor. Emeklilerin daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi açısından iyileştirici olanakların bir an önce hayata geçirilmesi konusunda herkes üzerine düşeni yapmalı" şeklinde konuştu.

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