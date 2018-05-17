Avrupa otomobil pazarı ilk beş ayda yüzde 2,6 arttı

Avrupa otomobil pazarı 2018 Ocak-Nisan döneminde yüzde 2,6 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2018 Nisan ayı Avrupa otomobil pazar değerlendirmesi raporunu açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Nisan döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı ve toplam 5 milyon 631 bin 331 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 5 milyon 487 bin 338 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 8,8 ile İngiltere’de, yüzde 4,7 ile İrlanda’da ve yüzde 4,2 ile İzlanda’da görüldü. 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 32,2, Yunanistan yüzde 26,1 ve Romanya yüzde 25,4 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Nisan ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı ve toplam 1 milyon 348 bin 659 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1 milyon 230 bin 702 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş yüzde 11,8 ile İzlanda’da görüldü. 2018 Nisan ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Macaristan ve Litvanya yüzde 38,9, Yunanistan yüzde 24,2 oranlarıyla yer aldı.

2018 Nisan ayı sonunda Türkiye, yüzde 1,99 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8’inci oldu.

(İHA)