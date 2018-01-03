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ATRAX 2018, 1-3 Şubat'ta İstanbul'da kapılarını açıyor

6. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı, ATRAX 2018, 1-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:36
ATRAX 2018, 1-3 Şubat'ta İstanbul'da kapılarını açıyor

ATRAX’18 Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı’nın bu yıl 6.’sı gerçekleşecek. Her yıl katlanarak büyüyen fuarda geçtiğimiz yıl 198 katılımcı firma yer alırken, 9 bin ziyaretçiye ulaştı. 2018’de de yüzde 15’lik bir büyümenin beklendiği fuarı, 10 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor. Türkiye’de eğlence ve etkinlik denince akla ilk gelen organizasyon olan ATRAX’da eğlence parkları, şişme su oyun ekipmanları, su parkları ekipmanları, çocuk oyun grupları, havuz ve fıskiye sistemleri, jetonlu oyun makinaları, iç ve dış mekan şişme aktivite ekipmanları, hareket simülatörleri, bowling tesis ekipmanları, tırmanma duvarı ekipmanları, dart, bilardo, paintball ekipmanları, lazer şov ve ekipmanları, animasyon ve gösteri ekipmanları, kostüm ve aksesuarlar, parti süsleme ve havai fişek ekipmanları, ses-ışık-görüntü-sahne sistemleri, akvaryum ekipmanları ve tema park tesis ekipmanları yer alıyor.

Eğlence Sektörünün En’leri Ödüllendirilecek

Eğlence ve etkinliğin bir arada sunulduğu fuarda “Shining Star Awards” yarışması bu yıl 5. kez düzenlenecek. Eğlence ve etkinliğin bir arada olacağı fuarda yarışma kategorileri de artarak sektöre farklı projelerle katkı sağlayacak. Yarışma toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda sektörün gelişmesine katkı sağlayarak yeni fikirlere öncülük edecek. Yarışma, eğlence temalı tesisler, parklar, belediye parkları, otel ve AVM eğlence alanları, müze ve ören yerleri, hayvanat bahçeleri, su parkları, lunapark, paintball, sinema, go-kart, bowling, akvaryum tesislerini, etkinlik firmalarını-mekanlarını-organizatörlerini, kurumsal firmaları, üniversiteleri, sektör firmalarının ürünlerini ve yatırımcılarını, aynı zamanda belediye, otel, AVM, toplu konut ve diğer kapalı- açık eğlence alanı için tasarlanmış uygulanmaya başlanmış ya da henüz uygulanmamış; bünyesinde eğlence, aktivite ve spor alanları, bilim –kültür parkları, özel aktivite ve dinlenme alanları, rekreasyon alanları vb. bulunduran yeni projeleri ve ATRAX Fuarına katılan sektör devlerini kapsıyor.

‘Eğlenceli İşler Konuşuyoruz’ Konferansında Buluşuyoruz

ATRAX fuarı, ‘Eğlenceli İşler Konuşuyoruz’ konu başlıklı konferanslarıyla da katılımcılarına farklı fikirler sunarak ilham kaynağı olacak. Giderek büyüyen eğlence-etkinlik sektörüne farklı fikirlerle yol gösterici olacak olan konferans üreticiler, yatırımcılar ve bu ürünleri, hizmetleri insanlarla buluşturan paydaşlarla sorun ve önerilerin değerlendirileceği bir ortam olacak. ‘Dinlen, eğlen, öğren, ilham al’ sloganıyla yola çıkılan konferansta farklı konu başlıkları ve ilham verici başarı hikâyeleri ile fuar günü katılımcılarını bekliyor olacak.

Anahtar Kelimeler:
Atrax 2018Eğlence Sektörü
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