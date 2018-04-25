Asseco SEE’nin Yeni Ofisi AR-GE Merkezi Oldu

Avrupa’nın 6. en büyük yazılım firması olan Asseco Grup şirketlerinden Asseco SEE Türkiye, Ocak ayında büyüyen ekibiyle yeni ofisi Maslak Spine Tower’a taşındı. Mart ayı sonu itibari ile de, Türkiye, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın detaylı değerlendirme ve incelemeleri sonucu yeni ofis AR-GE merkezi olmaya hak kazandı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Asseco SEE Türkiye Ülke Lideri Hatice Ayas, “Çalışmalarımıza büyüyen ve gelişen ekibimizle Maslak Spine Tower ve İTÜ ofislerinde devam ediyoruz. Sahtekarlık önleme, e-ödeme, iletişim merkezi çözümleri, kurumsal varlık ve gider yönetimi, finansal ve operasyonel kiralama alanlarında kendi yazılım çözümlerimizi geliştiriyoruz. Konusunda uzman ekibimiz ile, çözümlerimizi Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Yeni ofisimiz olan Maslak Spine Tower’ın da Ar-GE merkezi olmaya hak kazanması ile 2018’de çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz “ dedi.

AR-GE çalışmaları kapsamında ise yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Hatice Ayas, “Çözümlerimizi akıllı yöntemler ile güncel trendlere uygun olarak geliştiriyoruz. Çağrı merkezi, sahtekarlık önleme, e-ödeme ve finansal iş uygulamaları alanlarında toplamda 25 yıllık bilgi birikimiz var. Sektörlerinde önde gelen değerli müşterilerimizin iş ihtiyaçlarını, geliştirdiğimiz güçlü altyapımız ile uçtan uca hizmet sunarak karşılıyor ve rekabette bir adım öne çıkmalarını sağlıyoruz ” dedi.