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Asseco SEE yenilikçi çözümleri ile öne çıkıyor

Asseco SEE'nin Satış Müdürü Mutlu Akar, çağrı merkezi sektöründe, tüm kanallarda kişiye özel hizmet veren firmaların rekabette öne çıktığını açıkladı.

19 Aralık 2017 Salı 12:18
Asseco SEE yenilikçi çözümleri ile öne çıkıyor

Çağrı Merkezleri Derneği’nin yayınladığı 2017 Türkiye Çağrı Merkezi Sektörü raporuna göre, pazar büyüklüğü 2017’de yüzde 13,3 büyüyerek 5,1 milyar TL’ye ulaştı. Ayrıca, geçtiğimiz yıl 2,2 milyar gelen/giden arama gerçekleşirken 2017’de bu sayı 2,5 milyar adete yükseldi. Gelen aramaların büyük çoğunluğu ürün/hizmet bilgisi almak için yapılırken, giden aramaların ise satış/pazarlama amacıyla yapıldığı görülüyor. Öncelikli iletişim kanalları arasında ise telefon ilk sırada yer alırken çağrı merkezlerinin yüzde 67’sinin sosyal medya mecralarına entegre olduğu görülüyor.

Altyapı Kurulumundan Danışmanlığa Uçtan Uca Hizmet

Sektörde 25 yıllık deneyimi ile, Asseco SEE firmaların beklentilerini analiz edip ihtiyaçlarını belirledikten sonra çağrı merkezi altyapısının kurulumundan, danışmanlığa kadar firmaların iş süreçlerindeki verimini yükseltecek çözümler ile uçtan uca hizmet veriyor.

2017’de prestijli projelere imza atan Asseco SEE, sosyal medya uygulamaları, görüntülü görüşme, mobil uygulamalar, konuşma tanıma, dinamik kişisel IVR, otomatik dış arama, iş gücü yönetim sistemleri, müşteri memnuniyet çözümleri, IVN akıllı dış arama, gerçek zamanlı performans yönetimi, müşteri temsilcisi desktop çözümlerini sunuyor.

Özellikle kişiselleştirilmiş hizmet vermenin önemine değinen Asseco SEE Satış Müdürü Mutlu Akar “Artık, omni-channel konsepti etrafında tüm kanallarda kişiye özel hizmet veren firmalar rekabette öne çıkıyor. Biz de, trendlere uymak isteyen firmalara LIVE Bütünleşik Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Omni-channel İletişim Merkezi çözümünü sunuyoruz“ dedi.

Yeni Nesil Şube Konsepti ile Kişisel Dokunuş

LIVE ile müşteri deneyimi yönetimini farklı bir boyuta taşıdıklarını belirten Mutlu Akar “LIVE bünyesinde müşterilerimize katma değer sağladığımız Omni-channel İletişim Merkezi çözümümüze son olarak Virtual Branch uygulamasını da ekledik.  Virtual Branch, yeni nesil sanal şube gibi düşünülebilir ve tüm sektörler için fiziksel bir şubeye veya mağazaya gitmeye gerek kalmadan, gerçek müşteri temsilcileri ile müşterilerin online ve mobil kanallarda bir çok işlemin yapılmasını sağlıyor” dedi.  LIVE Virtual Branch ile, firmalar ürün satışından döküman paylaşımına, imzalı onaydan sorun çözmeye kadar, müşterilerin gerçek müşteri temsilcisine erişmesini sağlayarak işlem yapılmasını sağlayabilirler. Özellikle, LIVE ile firmalar müşteri deneyimini zenginleştirebilir ve müşteri memnuniyetini arttırabilirler.

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