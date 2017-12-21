Ark hataları işletmelerde maliyetleri artırabilir

Enerji yönetimi konusunda hizmet veren Eaton, ark hataları ile ilgili yaptığı araştırmada önemli veriler ortaya koydu. Yapılan araştırma sonucunda; üretimin durmasının neden olduğu maliyetin, ark hatası meydana geldikten sonra ilk 24 saat içerisinde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Bu maliyetlerin şirketlerde 40 bin avroya kadar çıkabileceği söyleniyor. Ark hataları kaynaklı ilk patlamayla ortaya çıkan can güvenliği tehdidi, şirketlerin itibar kaybı olasılığı ve üniteleri/parçaları değiştirme maliyetlerinin de düşünülmesi gerektiğine ayrıca dikkat çekildi. Enerji tesisleri ve hastaneler gibi elektriğin kritik önemde olduğu ortamlarda felaket niteliğinde sonuçlar ile karşılaşılabileceği vurgulandı. Eaton ticari ve endüstriyel yapılardaki alçak gerilim dağıtım panolarından kaynaklanan ark hatası riskine dikkat çekmek için kampanya başlattı.

Avrupa elektriksel güvenlik uzmanı Alfred Mörx’ın hazırladığı Eaton teknik incelemesinde, çalışma kesintisinin tahmini maliyetlerinin bulunduğu ifade edildi. Mörx şu ifadeleri kullandı: ''Alçak Gerilim Dağıtım Panoları'nı ve bunlardan beslenen Alçak Gerilim Sistemlerini planlarken ve uygularken, teknik koruma açısından teknik standartlarda belirtilen minimum koşulların, gerçek çalışma için yeterli olup olmadıklarının incelenmesi şarttır.''

Ark hataları yıkıcı etkilere yol açabilir

Eaton Pazarlama Müdürü Bernhard Gegenbauer ise konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadele yer verdi: "Günlük işlemlerinde enerji kaynakları kritik olan ticari yapılar için ark parlaması olaylarının etkileri yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Ekstrem durumlarda, bu olaylar elektrik kaynağının güvenliğini önemli derecede bozabileceği gibi işletmelerde günler veya haftalar süren kesintilere yol açabilir. Elektrik panosu tamir edilemeyecek şekilde hasar görebileceği gibi şirketler kısa sürede büyük maliyetlerle karşı karşıya kalabilir. Eaton, ark hatalarının risklerini azaltacak ve bir kaza durumunda elektrik panosundaki hasarı da en aza indirecek çözümler geliştirmek için kapsamlı bir araştırma yürüttü. Bu araştırma ile birlikte şirketler çalışanlarını daha iyi koruyabilecek ve masraflar çoğalmadan normal çalışmaya hızlıca geri dönebilecek.”