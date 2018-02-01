Arı sütünün kilogram fiyatı altınla yarışıyor

Mayıs ve Haziran aylarında üretimi yapılan arı sütünün 1 kilograma tamamlanması için 4 kovan gerekirken, bir kovandan 250-300 gram civarında elde ediliyor. Faydaları saymakla bitmeyen boza kıvamındaki süt; bağışıklık sistemine, mide ve bağırsak hastalıklarına, hücre yenilenmesine, diş ve kemik gelişimine, kansızlık sorununa ve grip gibi hastalıklardan korunmaya karşı yardımcı oluyor. Toplaması sabır gerektiren arı sütünün içerinde A, C, D ve E vitaminleri bulunurken, fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

Arıcılık sektöründe çalışan Hüseyin Ekimler, arı sütünün hücre yenileyici bir özelliğinin de olduğunu söyledi. Ekimler, "Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, insanların dinç kalmasını sağlarken zekalarını da artırır. Ayrıca erkek ve kadınlarda ortaya çıkabilen cinsel sorunlarda, üreme problemlerinin çözümünde faydalı olduğu gözlemlenmiştir" diye konuştu.

"ALTINDAN DAHA KIYMETLİ VE DEĞERLİDİR"

Çabuk bozulan bir madde olduğu için soğuk alanlarda muhafaza edilmesi gerektiğini ve altından daha değerli olduğunu vurgulayan Ekimler, "Petek üzerinden ağaçtan yapılmış çubuk ve kaşıkların yardımıyla miligram miktarlarında tek tek toplanarak kaplara doldurulur. Toplama işleminden sonra derhal derin dondurucular konur çünkü arı sütü açıkta durmaz, bozulur. Arı sütünü toplama işi sabırlı bir iştir. Günü birlik toplanıp muhafaza edilir. Altından daha kıymetli ve değerlidir. Fiyatı 2-3 bin lira arasında değişir. Çünkü toplaması ve koruması zordur. Tez zamanda bozulur. Kıvamı boza şeklindedir ve bahar mevsiminin sonuna doğru olur. Şu anda arılarımız yatıyordur. Mayıs-Haziran ayları arasında üretim başlar" dedi.

"KRALİÇE ARININ ÖMRÜ ARI SÜTÜ SAYESİNDE UZUYOR"

Kovandaki ana arının ömrünün işçi arılara oranla daha uzun olmasının sebebinin arı sütü olduğunu belirten Hüseyin Ekimler, "Arı sütünün arıların ömrünü uzattığını biliyoruz. Normalde işçi arıların ömürleri 25-30 gündür. Kraliçe arının ömrü ise 5-6 yıl civarındadır. Kraliçe arının arı sütünün etkisiyle daha uzun yaşadığını ve bu sayede kovanda görev yaptığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.