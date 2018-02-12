Arch+Dsgn Summit 2018 için geri sayım başladı

Zirvede bu yıl, Türkiye’nin ve dünyanın önde giden mimar, iç mimar ve tasarımcılarından oluşan birçok farklı konuşmacıyla bu sene “Kimlik ve Kültür”, “Tasarım”, “Eğitim”, “Mekan” ve “Teknoloji” alt başlıkları üzerinden “Mimari ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar” teması ele alınacak.

Arch+Dsgn Summit 2018’de “Mimarlar Ne Der? + Mimarlıkta Öğrencinin Yeri" konulu oturum, Kentsel Strateji Kurucu Ortağı ve Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu, Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Aydan Volkan ve Cengiz Bektaş Mimarlık İşliği Kurucusu Y.Mimar Cengiz Bektaş’ın katılımıyla gerçekleşecek.

ATÖLYE’den Mekansal Tasarım Yöneticisi Nesile Yalçın’ın moderatörlüğünü üstleneceği ikinci oturumda ise yine ATÖLYE’den Deneyim Tasarımcısı Ayşesu Çelik, Mimar Begüm Ural, Grafik Tasarımcı Ece Çiftçi, Kurucu Ortak ve Tasarım Direktörü Engin Ayaz, “Mekânsal Tasarımda Disiplinler Ötesi Yaklaşımlar” konusunda mekan tasarımının farklı disiplinler arası koordinasyonunu ve gereklerini tartışacaklar.

Bir diğer panel başlığı olan “Sürdürülebilir Yapı Çevreleri” konusunda ise İç Mimar/Endüstriyel Tasarımcı Y. Taner Gültekin’in moderatörlüğüyle Prof. Dr. Hale Turgay Gezer, Prof. Dr. Nihal Şenlier, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Irmak ve Yrd. Doç. Dr. Z. Funda Ürük mimari sürdürülebilirlik temasını tüm detaylarıyla masaya yatıracak.

Moderatörlüğünü Acıbadem Proje Yönetimi’nin Mimari Teknik Danışmanı Mimar Hamdi Dostoğlu’nun üstleneceği “Sağlık Yapıları Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar” başlıklı panelde ise Acıbadem Proje Yönetimi’nin Tasarım Grup Yöneticisi Mimar, PMP Sema Uluşık, Lina Mimarlık Kurucusu Y. Mimar Aylin Şensoy, Norm Mimarlık Kurucu Ortağı Doç.Dr. Mimar Ahmet Tercan ve Metex Design Group Proje Yöneticisi Mimar Didem Gençsoy konuşmacılar arasında olacak.

Geçtiğimiz yıl “Tasarım Sürecinde Disiplinler Arası Yaklaşım” temasıyla gördüğü yoğun ilginin ardından bu sene birçok farklı alt başlıkla tasarım yaklaşımlarının farklı açılardan ele alınmasına fırsat verecek olan etkinlikte yapı sektörü firmalarının Türkiye’nin önde gelen mimarlık ofisleri ve kamu/özel sektör işverenleri ile tanıştığı, ürün ve hizmetlerini kendileriyle paylaşma şansı bulacağı B2B Toplantıları da gerçekleşecek. 20’şer dakikalık birebir görüşmelerin kurgulanacağı B2B Toplantıları’nda sektörler arası iletişim köprüleri kurulmasına imkan tanınmış olacak.

Arch+Dsgn Summit 2018, katılımcılara mimarlık mesleğinin taşıdığı işlevsel ve estetik özellikler bağlamında, endüstri ürünleri, mühendislik, güzel sanatlar, felsefe ve sosyoloji olmak üzere pek çok disiplin ile ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bir program sunacak. 6-7 Nisan’da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek olan zirvede, mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar ve diğer yaratıcı endüstri profesyonellerinden oluşan 20 bine yakın ziyaretçinin ağırlanacağı öngörülüyor. Zirve, geçen sene gördüğü yoğun ilginin ardından bu yıl katılımcılarına ücretsiz olarak kapılarını açacak.

Arch+Dsgn Summit 2018’in bu sene ağırlayacağı isimler

Norm Mimarlık Kurucu Ortağı Doç. Dr. Mimar Ahmet Tercan,

Kentsel Strateji Kurucu Ortağı ve Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu,

Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Aydan Volkan,

Lina Mimarlık Kurucusu Yüksek Mimar Aylin Şensoy,

ATÖLYE’den Deneyim Tasarımcısı Ayşesu Çelik, Mimar Begüm Ural, Grafik Tasarımcı Ece Çiftçi, Kurucu Ortak ve Tasarım Direktörü Engin Ayaz ve Mekansal Tasarım Yöneticisi Nesile Yalçın,

Bahadır Kul Architects Kurucusu Y.Mimar Bahadır Kul,

Boran Ekinci Mimarlık Kurucusu Mimar Boran Ekinci,

Db Mimarlık Kurucu Ortağı Y.Mimar Bünyamin Derman,

Tiscar Design Kurucusu Carlos Tiscar,

Cengiz Bektaş Mimarlık İşliği Kurucusu Y.Mimar Cengiz Bektaş,

Metex Design Group’tan Proje Yöneticisi Mimar Didem Gençsoy,

I-AM İstanbul Kurucu Ortağı Y.Mimar Emre Kuzlu,

Öncüoğlu Mimarlık Genel Müdürü Mimar Enis Öncüoğlu,

Esat Fişek Interiors Kurucusu İç Mimar Esat Fişek,

GAD Architecture Kurucusu Mimar Gökhan Avcıoğlu,

VEN Mimarlık Kurucusu Y.Mimar Gül Güven,

Habif Mimarlık Kurucusu Hakan Habif,

3XKO Kurucu Ortağı Mimar Korkut Özgenler,

Studio Molini Kurucusu Mimar Maurizio Molini,

Evrenol Architects Kurucu Ortağı Y.Mimar Mehpare Evrenol,

İki Design Group Kurucu Ortağı Y.Mimar Murat Kader,

MRTS Mimarlık Kurucusu Y.Mimar Murat Sönmez,

PAB Mimari Tasarım Kurucu Ortağı Y. Mimar Pınar Gökbayrak,

Renda Helin Design & Interiors Kurucusu Y. İç Mimar Renda Helin Çilalioğlu Çizer,

Avcı Architects Kurucu Ortağı Mimar Selçuk Avcı,

Acıbadem Proje Yönetimi’nden PMP, Tasarım Grup Yöneticisi Mimar Sema Uluşık,

Autoban Kurucu Ortağı Mimar Seyhan Özdemir,

Tasarımcı Sezgin Aksu,

Association for Robots in Architecture Eş Kurucu ve Başkanı, II Architects int Kurucu ve Müdürü, RWTH Aachen Üniversitesi'nde Bireyselleştirilmiş Üretim Kurucu ve Direktörü Sigrid Brell-Cokcan,

Erdem Mimarlar Kurucu Ortağı Peyzaj Mimarı Sunay Erdem,

Tasarımcı Şafak Çak...