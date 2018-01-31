Araç sicil ve tescil işlemleri noterlerde yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, araç sicil ve tescil işlemlerinin Türkiye Noterler Birliği’ne devir törenine katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Anıttepe Yerleşkesi’nde düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu, verimlilik kavramının giderek daha da önem kazandığı bir süreci hep birlikte yaşadığımızı belirterek, neredeyse ortaya konulan bütün teknolojik yenilikler, birey ve devlet ölçeğinde gelişme adı altında atılan bütün adımların esas itibariyle bir verimlilik artışı oluşturmaya odaklandığını ifade etti. Araçların sicil ve tescil işlemlerinin noterlere devrine ilişkin sürecin 3 yıla dayandığını kaydeden Soylu, "6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan KHK ile başlayan süreç bugün son şeklini almıştır. Esas itibariyle biz 6 ay geciktik. Bunu 1 Temmuz 2017’de yürürlüğe koymalıydık. Yarın sabah itibariyle bu uygulama başlayacak. Ancak 6 aylık bir gecikmemiz olduğunu da burada ifade etmek isterim" diye konuştu.

Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla trafik birimlerince 1 milyon 263 bin 725 yeni araç tescili gerçekleştirildiği bilgisini veren Soylu, yine 2017 yılı içinde 7 milyon 689 bin 635 aracın da noter satışı vasıtasıyla el değiştirdiğini ifade etti. Soylu, "Getirilen düzenleme ile daha önce trafik tescil birimlerinde yapılmakta olan yeni kayıt araç tescili, belge yenileme, plaka değişikliği işlemleri, araç üzerinde yapılan teknik değişikliklere dair tadilatlar, kurumlardan gelen hak mahrumiyeti ekleme ve çıkarma işlemleri gibi hizmetler, artık noterlikler tarafından sağlanacaktır. Mevcut işleyişte bildiğiniz gibi araç satış ve devir işlemlerinde iki tane belge düzenleniyordu. Bunlardan birincisi araç tescil belgesi, diğeri de halk arasında ’muayene yaprağı’ olarak bilinen motorlu araç trafik belgesi. Bir trafik ruhsat kabı vardı, bir tarafında bir belge, diğer tarafta da her yılın muayene belgesi. Biz, artık ihtiyaç kalmadığı için Maliye Bakanlığımızla da görüşerek aslında 1 Temmuz 2017 tarihinde de bu işin yürürlüğe gireceğini hesap ederek 1 Temmuz 2017 tarihinde 117 TL ederi olan bu belgeyi kaldırdık ve vatandaşımızı 117 lira daha az bir maliyetle karşı karşıya bıraktık" şeklinde konuştu.

"TOPLAM 131.5 LİRALIK BİR TUTAR VATANDAŞIMIZIN CEBİNDE KALMIŞ OLACAK"

"Satış işlemi noterlerimizde gerçekleşiyor, eğer sıfır araçsa geçici ruhsat düzenleniyor, sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü kanalıyla araç tescil belgesi ve trafik belgesi çıkartılıp 14,5 TL karşılığında posta yoluyla araç sahibine gönderiliyordu" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Şimdi yeni düzenleme ile artık Emniyet Genel Müdürlüğü herhangi bir evrak düzenlemiyor. Araç satışı veya yeni araç alımında bütün işlemler noterlerimizde gerçekleşiyor. 117 TL tutarındaki trafik belgesi veya bilinen adıyla muayene yaprağı artık düzenlenmeyecek. Satış veya tescil işlemi noterde gerçekleştiği anda araç sahibine yeni araç tescil belgesi noter tarafından anında verilecek. Bu yeni uygulamayla vatandaşlarımız açısından hem motorlu trafik belgesi masrafı hem de posta masrafından ve zamandan tasarruf sağlanmış olacak. Yani 117+14.5 toplam 131.5 liralık bir tutar vatandaşımızın cebinde kalmış olacak. Kamu tarafından bakarsak Emniyet Genel Müdürlüğü personelimizde de önemli bir iş gücü kazancı ortaya çıkmış olacaktır. Halihazırda 615 trafik tescil birimimizde toplam bin 727 personelimiz bu konuda görev yapmaktadır. Yapılan düzenlemeyle bu personelimizin yaklaşık yüzde 80’i trafik denetleme birimlerine aktarılarak trafik güvenliğimizin daha da artmasına katkı sağlamış olacaklardır. Burada attığımız adım sadece bir zaman veya para tasarrufu değil, aynı zamanda ülkemizin trafik güvenliğini arttırmaya dönük olarak attığımız adımdır."

"TRAFİK, SÜRÜCÜ VE PASAPORT BELGELERİNİ NÜFUS İDARELERİ VERECEK"

Soylu, 1 Nisan tarihinden itibaren trafik belgeleri, sürücü belgeleri ve pasaport belgelerini nüfus idarelerinin vereceğini bildirerek, "Bütün hazırlıklar tamamlandı. Sadece 1 Nisan tarihini hep birlikte bekliyoruz. Bu da vatandaşlarımız açısından çok önemli bir yenilik ortaya koyacaktır. Noterlerimizden önemli bir beklentimiz var. Bu hizmeti, yaptığınız diğer hizmetleri yaptığınız gibi çok hızlı, rahat ve çok net söyleyeyim ’neden buraya devroldu’ denmeyecek şekilde yüksek bir kaliteyle gerçekleştirmek durumundasınız. Siz bunu yapacaksınız, biz de sizin bundan sonra işlemlerinizi kolaylaştırıcı adımlar atacağız. Esasen yapmak istediğimiz emniyet birimlerinin üzerindeki ofis ve evrak yüklerini azaltmak, onların asli görevlerine konsantre olmalarını sağlamaktır" dedi.

Adalet Bakanı Gül ise yeni düzenlemeye ilişkin yönetmeliğin bugün Resmi Gazete’de yayınladığını ifade ederek, hükümetin almış olduğu 180 günlük eylem planının birinin daha hayata geçtiğini kaydetti. Tüm reformlar ve çalışmaların vatandaşa, yargıya ve emniyet teşkilatına ne tür katkısı olacağı düşünülerek yapıldığını dile getiren Gül, "Bugün de İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Noterler Birliği arasında çözüm odaklı ve çok iyi bir uyumla birlikte vatandaşlarımız için önemli bir hizmetle vatandaşlarımızın karşısındayız. Bugün Türkiye’de hem içeride hem de dışarıda ülkemizin birliğini, huzurunu bozmak isteyenlerle köklü bir mücadeleyi ortaya koymaktayız. Bugün devletimizin her birimiyle ülkemizdeki bütün vatandaşlarımızın huzuru için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. FETÖ, PKK-YPG, DEAŞ ve diğer bütün terör örgütleriyle bu mücadeleyi verirken bir amacımız vardır; ülkemizin birliği, vatandaşlarımızın huzuru ve güveni. Bugün İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız bu çalışmanın amacı budur" diye konuştu.

Vatandaşlar sıra beklemeksizin, daha az masraf ödeyerek trafik tescil işlemlerini de yapsınlar diye bugün bir hizmetle daha vatandaşların karşısında olduklarını aktaran Gül, "Hem o operasyonu (Zeytin Dalı Harekatı) yapar teröristlerle mücadele ederiz, hem de vatandaşlarımızın daha fazla huzuru için neler yapmamız gerekirse bu adımları hep birlikte atarız. Bin 931 yerde bugün noterlerimiz görevlerini sürdürmektedirler. Noterlik müessesesinin esasının da toplumsal uzlaşı kültürünü ortaya koymaktır. Her konunun yargının önüne gelmesi vatandaşların önüne sıkıntı olarak dönmektedir. Bu hem yargının yükünü arttırmakta, hem de iş süreçleri uzamaktadır. Bu nedenle hükümetimiz olarak alternatif çözüm yollarını aramak, bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak ve esasen idari işler niteliğinde olan bir çok işlemi de yargının sahasından çıkarmak hususunda çok önemli hizmetler yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Gül, 2010 yılından itibaren ikinci el araçların satış ve devrinin noterler tarafından yapılmakta olduğunu söyleyerek, "Ancak ikinci el araçların satışıyla birlikte araç tescil işlemlerine ilişkin iş ve işlemlerinin de noterlerce yapılması, araç tescil belgelerinin de noterlerce verilmesini bugün yürürlüğe giren yönetmelikle devrini sağlıyoruz. Böylelikle araç tesciline ilişkin taleplerin noterlik tarafından karşılanarak işlemlerin ilk başvuru sonrası hızlı, kolay ve tek bir noktadan tamamlanması amaçlanmıştır. Bu düzenleme sonrası Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği temsilcilerinden oluşan komisyon gerekli tüm çalışmaların alt yapı hazırlıklarını tamamlamış ve bugünden itibaren vatandaşlarımıza bu hizmeti sunmaya hazır hale gelmiştir. Bu değişiklikle ikinci el araçların noter satış işlemi yanında ruhsat işlemleri de yine noterler tarafından yapılabilecektir. Sıfır araç konusunda da yine bu işlemler yerine getirilecek, 1 Şubat itibariyle de ithal araçlarla ilgili evrakların hazırlanması da, ruhsat işlemleri de yine başlamış olacaktır. Bayi satışı işlemlerinde de yine 10 günlük bir süre içerisinde vatandaşlarımız noterlerden bu hizmeti alabilecektir. Noterlerimiz geçtiğimiz yılda toplam 7 milyon 442 bin araç satışı yapmıştır. Tüm bu işlemler bakıldığında hem emniyetin üzerindeki iş yükü ortadan kalkmış olacak hem de vatandaşlarımız daha az masrafla daha hızlı bir şekilde araç tescil işlemlerinin hepsini yapmış olacaklardır" ifadelerini kullandı. İmza töreninin ardından yeni sistem ile ilk araç tescil işlemi Ankara Noter Odası Başkanı Lütfullah Ulugün tarafından gerçekleştirildi.