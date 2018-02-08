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Antalya’nın 2023’te turizm hedefinin 20 milyon

Antalya’da 2018 yılında beklenen turist sayısının 2016 yılına oranla yüzde yüzün üzerinde gerçekleşeceği öngörülünce, kentte turizm seferberliği ilan edildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 14:08
Antalya’nın 2023’te turizm hedefinin 20 milyon

Hazırlıkların bir an önce başlayıp Nisan ayına kadar bitirilmesi konusunda talimat veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Yüzde yüzün üzerinde artışı konuşuyoruz, bunu kaldırabilmek çok kolay değil. Şuanda bu şehre yerli yabancı 20 milyon insan seyahat ediyor. Bu ciddi bir rakamdır, buna bu şehrin çok ciddi bir şekilde hazırlanması lazımdır" dedi.

Antalya’da 2018 yılı yaz sezonu öncesi turizm değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Menderes Türel, Garnizon Komutanı, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, ICF Airports Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Döngel, kent turizm sektörünün önde gelen temsilcileri, tur operatör temsilcileri ve havalimanından sorumlu kurum amirleri katıldı. 2018 yılı turizm öncesinde havalimanındaki sorunların konuşulduğu toplantıda, havalimanına 2003 yılından bu yana ne kadar turist geldiği, grafikler eşliğinde gösterildi, çıkış ve düşüşteki sebepler tartışıldı. Toplantıda, Vali Karaloğlu tarafından daha önce açıklanan 14 milyonluk turist hedefinin ardından havalimanında güvenlik, bagaj işlemlerinde çalışacak personel sayısında artırımlara gidilmesine karar verildi.

MÜDÜRLERE ‘ODANIZDA DURMAYIN’ TALİMATI

Yüzde 60’a varan personel arttırma kararının ardından farklı eksikliklerinin giderilmesi yönünde talimatlarda bulunan Vali Münir Karaloğlu, havalimanında sıkıntının yaşandığı bölümlerle alakalı kurum amirlerine uyarılarda bulundu. Karaloğlu, özellikle gümrükten eşyalarını geçiren turistlerin mağdur edildiği ve kötü muamele gördüğü yönünde şikayetleri duyması üzerine ise öfkelenerek, havalimanındaki müdürlere ‘odanızda değil, personelinizin başınızda olacaksınız" çıkışında bulundu.

2016’YA ORANLA YÜZDE YÜZÜN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ

2016 yılında ülke olarak Rusya, darbe girişimi ve çevredeki kaos ortamıyla birlikte çok ciddi bir krizin geçirildiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, tüm bunlara rağmen 2017 yılında Antalya’nın yüzde 58’lik bir turist artışı yaşadığına dikkat çekti. 2018 yılındaki verilerinde de artış yaşandığını kaydeden Karaloğlu, "Hem ön rezervasyonlara hem de havalimanındaki slotlara baktığımızda yüzde 30 ile yüzde 40 arasında bir artışı bekliyoruz. Şimdi 2 yıl arasında 2016 ila 2018 arasında toplam artışa baktığınızda yüzde yüzün üzerinde bir artış demektir. Bu artışı bu şehrin kaldırabilmesi için çok ciddi bir hazırlığa ihtiyacımız var. Bu genişletilmiş toplantıyı sektörün bütün taraflarıyla, esnafımızı, şoförümüz, sokaktaki vatandaşımız, yerel basınımız, belediyelerimiz kısacası herkes bir seferberlik mantığı ve ruhuyla 2018 sezonuna şehri özellikle mental olarak hazırlamak için bu toplantıyı düzenledik. Antalya dünyada bilinen en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesidir. Türkiye de turizmin başkenti diyoruz, aynı zamanda Türkiye ve dünyada turizmin öncü şehirlerinden bir tanesidir. Burada başlayan birçok uygulama ve örnek, diğer şehirlere ve ülkelere örnek olmuştur. İnşallah bugün yaptığımız çalışma da bu yönde bir çalışma olur diye temenni ediyorum" dedi.

"20 MİLYON YERLİ YABANCI TURİST GELİYOR"

Antalya’nın 2023’te turizm hedefinin 20 milyon olduğunu hatırlatan Karaloğlu, "Bu şehir bunu mutlaka gerçekleştirecektir. Şu anda yerli yabancı insan sayısı 20 milyon. Antalya’nın sadece havalimanı yoluyla gelen 3,5 milyon yerli turist var. Ki Antalya’ya gelen yabancıların çoğunluğu havaalanı yoluyla geliyor ama gelen yerli turistin çoğu karayoluyla geliyor. Şu anda bu şehre yerli yabancı 20 milyon insan seyahat ediyor. Bu ciddi bir rakamdır, buna bu şehrin çok ciddi bir şekilde hazırlanması lazımdır" diye konuştu

"KALEİÇİ’NDEKİ TURİST SAYISINI YÜKSELTMEMİZ LAZIM"

Kaleiçi ile ilgili alınan kararlardan esnaf ve vatandaşların çok ciddi bir şekilde memnun olduğunu da belirten Karlaoğlu, "Bu sezon bölgeye daha çok turistin girmesini sağlayacağız. Oradaki işyerlerinin kalitesini yükseltmemiz ve satılan yiyecekle içecekleri mutlaka kaliteli haline getirmemiz lazım" dedi.

"MİLYONLARCA ARA ELEMAN AÇIĞIMIZ VAR"

Turizm dendiğinde Antalya’nın öncü bir şehir olduğunu ifade eden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise, 2018 verilerine bakılınca son derece parlak bir sezonun kendilerini beklediğini söyledi. Geçtiğimiz yıl istihdama en büyük katkı veren sektörlerden birisinin turizm olduğuna işaret eden Ayık, otellerdeki ara eleman konusunda ciddi bir açık söz konusu olduğunu belirterek "Bu sene de bu tempo böyle gittiği takdirde, istihdama çok büyük katkı yapacağız. Çok net bir rakamla söyleyemeyebilirim, özellikle ara elemanda çok ciddi bir açığımız var. Buradaki sayıyı milyonlarla bile ifade edebiliriz" diye konuştu.

"SAATTE 12 BİN TURİST ÜZERİNDE TURİST GELİYOR"

ICF Airports Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Döngel ise havalimanında kapasite, yolcu konforu, güvenlik anlamlarında yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. 2018 yılına hazır olduklarını belirten Döngel, kriz döneminde personel çıkarmadıklarını ancak 2018 yılı için yüzde 10-15 civarında artış gerçekleştireceklerini, emniyetin ise yüzde 60’a varan bir personel artışa gideceğini ifade etti. Daha önce Antalya havalimanında pasaport ve bagaj alma peronlarındaki yığılmalar yaşandığını hatırlatan Döngel, bunun sebebinin Antalya’ya gelen yolcu sayısının saatte 12 bin olduğunu ve bu sayısının Türkiye’deki diğer havalimanlarının üzerinde olduğuna işaret etti.

Toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ise Antalya Havalimanında geçtiğimiz yıl 320 olan polis sayısını, yüzde 60 artış gerçekleştirerek bu yıl toplamda 500 sayısına çıkaracaklarını söyledi.

Son Güncelleme: 08.02.2018 14:58
Anahtar Kelimeler:
Antalya TurizmAntalya Turist SayısıAntalya
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