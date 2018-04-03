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Antalya Nisan’a turist rekoru ile girdi

Antalya’da 2018 yılının ilk çeyreğinde kenti 491 bin 48 turist ziyaret etti. Söz konusu rakam 2016-2017 rakamlarını geride bırakırken, Nisan ayının ilk gününde ise son 3 yılın rekoru kırıldı.

03 Nisan 2018 Salı 12:36

Antalya’da 2018 yılının ilk çeyreğinde kenti 491 bin 48 turist ziyaret etti. Söz konusu rakam 2016-2017 rakamlarını geride bırakırken, Nisan ayının ilk gününde ise son 3 yılın rekoru kırıldı.

Antalya, Rusya kriziyle birlikte turizmde 2016 yılını kabus gibi geçirilirken, 2017 yılında da hızlı bir toparlanmaya gitmiş ancak istediği rakamlara bir türlü ulaşamamıştı. 2018 yılına 14 milyon hedefiyle giren kentte, ilk 3 ayda ise belirgin artışlar ve rekorlar yaşandığı gözlendi. Antalya Valiliği Mülki İdare Amirliği verilene göre, 2018 yılının ilk çeyreğinde kenti 491 bin 48 turist ziyaret etti. Söz konusu rakam 2016’daki 460 bin 753 sayısı ile 2017’deki 337 bin 663 rakamını geride bırakırken, Nisan ayının ilk gününde ise son 3 yılın rekoru kırıldı. 2015-2016-2017 yılının Nisan ayı ilk gününde kenti ortalama 10-11 bin turist gelirken, 2018 Nisan ayı ilk gününde bu sayı 2 kat atarak 23 bin 339 kişi oldu.

ALMANLARDA CİDDİ ARTIŞ

Yaz dönemi öncesi Rus turistlerdeki artış her ne kadar kenti sevindirse de 2018 yılı öncesi Avrupa pazarındaki durgunluk turizmcilerin kafasında soru işaretleri oluşturuyordu. Verilere göre, Alman turistlerde 2017 yılı Mart ayına oranla yüzde 128’e varan artış yaşandığı gözlendi. Alman turistte en iyi dönemlerden birisi olarak kabul edilen 2015 yılında kenti 142 bin 397, 2016 yılında 109 bin 189 ve son olarak 2017 yılında da 45 bin 992 ziyaret etmişti. Bu yılın Mart ayında geçen yılın aynı dönemine yüzde 128’lik bir artış göstererek 104 bin 691 Alman turist Antalya’yı ziyaret etti.

RUSLARDA REKOR DEVAM EDİYOR

Öte yandan kriz sonrası düzelen ilişkilerle birlikte artışa geçilen Rus turistte, Mart ayı ve 2018 yılı ilk çeyreğinde yine son 3 yılın rekoru kırıldı. Mart ayında 37 bin 972, ilk 3 ayda da 79 bin 332 Rus turist ziyaret etti. Elde edilen bu rakamlar son 2015-2016-2017 yıllarını oldukça geride bıraktı.

(İHA)
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