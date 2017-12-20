Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Amerikalılara künefe ve kadayıf yedirecek

Tatlı sektörünün önde gelen markalarından Lezzettar, hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda büyüme hedefiyle çalışmalarına hız verdi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 12:28
Amerikalılara künefe ve kadayıf yedirecek

Türkiye içinde “Bayim olur musun? projesiyle 54 farklı şehirde lezzet avcılarına ulaşan marka, Türkiye dışında ise Amerika Birleşik Devletleri’ni gündemine almış bulunuyor.

“Şirket birleşmelerine ve yeni ortaklıklara açığız”

Lezzettar İcra Kurulu Başkanı Yakup Kaş yakın geleceğe dair planlarını şu sözlerle özetledi: “Geleneksel Osmanlı mutfağının benzersiz tatlarını her diyara ulaştırmayı kendimize misyon edinerek Türkiye içinde agresif büyümeyi sürdürürken, Türkiye dışında da farklı coğrafyalara ve iklimlere bir an evvel ulaşma hedefini hayata geçiriyoruz. Bu konuda kısa vadeli beklentilerin ötesinde kalıcı olma niyetiyle hareket ettiğimiz için, bir kısım fedakârlıkları da göze almış bulunuyoruz. Türkiye dışında da iç pazardaki büyüme hızına paralel bir ivme yakalayabilmek için, misyonumuzu paylaşacak, bizimle aynı heyecana ortak olacak partnerler arıyoruz. Sadece karlılık açısından değil, aynı zamanda küresel iddiamızı ortaya koyması bakımından da ABD pazarlarında bulunmayı vazgeçilmez bir hedef olarak ele alıyoruz. Söz konusu piyasaya ilişkin yatırım iştahımızı, somut bir veriyle ifade edecek olursak şunu söyleyebiliriz; ilk etapta 2018 yılı başlarında dünyanın başkenti denilebilecek bu canlı piyasa için 400.000 Türk lirası tutarında yatırım planlıyoruz. ABD piyasalarına atım atmamızın akabinde, hedeflerimize ulaşmayı beklemeden, neredeyse eş zamanlı denilebilecek bir yaklaşımla, Avrupa ve Ortadoğu piyasalarını gündemimize almayı planlıyoruz. Bütün bu atılımlar için ihtiyaç duyacağımız finansman gücüne bir an evvel ulaşabilmek amacıyla,  şirket birleşmelerine ve yeni ortaklık tekliflerine açık olduğumuzu ifade etmek isterim.”

2018’de tatlılarımızı ABD’de de sunacağız

“2018 yılı içerisinde ABD vatandaşlarına künefe, kadayıf ve irmik helvası gibi tatlılarımızı sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diyen Yakup Kaş, “Yıllar öncesinde hayalini kurduğumuz bir hedefe daha ulaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşadığımız tecrübe, lezzet kalitesinden taviz verilmediği ve ticaretin realitelerine uygun hareket edildiği takdirde hiçbir hedefin ütopik olmadığının ispatı  niteliğindedir ” şeklinde konuştu.

Market raflarında da yerini alacak

Türkiye içinde 11 satış bölgesi ve yaklaşık 1.000 nokta üzerinden 54 şehire ulaşan marka, 2018’de Türkiye’de 15 satış bölgesi üzerinden 81 ile ulaşmayı planlıyor.

Tatlı severlere daha hızlı ulaşabilmek adına bir mecrada daha atağa kalkan Lezzettar’ın ürünleri yakında market raflarındaki yerini de alacak.  -18 derecede rahatlıkla muhafaza edilebilen ürünler, 5-6 dakika gibi kısa bir sürede servise hazır hale gelebilmenin avantajıyla, son müşteriye ulaşacak. 

Piyasalarda tatlı severlerle buluşmasının üzerinden 6 ay geçen Lezzettar, bu zaman diliminde 200.000 kişilik bir tüketici kitlesine ulaşmış bulunuyor. Orta ve uzun vadeli hedeflerine kolaylıkla ulaşacağı öngörüsünden hareketle, üretim altyapısını kurumsallaştırmış bulunuyor. Yıllık bazda 3,6 milyon adet künefe, katmer, fıstıklı kadayıf, sufle, irmik helvası, içli köfte üretimine müsait bir üretim bandına sahip.

Şirket yetkilileri bütün ürünlerinde iddialı olduklarını, ancak katmer söz konusu olduğunda erişilmesi oldukça güç bir lezzet yakaladıklarını her fırsatta dile getiriyorlar.

Anahtar Kelimeler:
LezzattarKünefeKatmer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 MTV oranları nasıl, 2018 yeni MTV ne kadar oldu?
2018 MTV oranları nasıl, 2018 yeni MTV ne kadar oldu?
İndirimli yılbaşı hediyeleri Gift Days İstiklal'de
İndirimli yılbaşı hediyeleri Gift Days İstiklal'de
''Avrupalı emekli tatile, bizim emeklimiz yeni iş’e''
''Avrupalı emekli tatile, bizim emeklimiz yeni iş’e''
GREEN Chemicals Ar-Ge Merkezi Belgesi'ni aldı
GREEN Chemicals Ar-Ge Merkezi Belgesi'ni aldı
Protesto edilen senet tutarı 11 milyarı geçti
Protesto edilen senet tutarı 11 milyarı geçti
İstanbul Yeni Havalimanı böyle olacak
İstanbul Yeni Havalimanı böyle olacak
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim