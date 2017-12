Amerikalılara künefe ve kadayıf yedirecek

Türkiye içinde “Bayim olur musun? projesiyle 54 farklı şehirde lezzet avcılarına ulaşan marka, Türkiye dışında ise Amerika Birleşik Devletleri’ni gündemine almış bulunuyor.

“Şirket birleşmelerine ve yeni ortaklıklara açığız”

Lezzettar İcra Kurulu Başkanı Yakup Kaş yakın geleceğe dair planlarını şu sözlerle özetledi: “Geleneksel Osmanlı mutfağının benzersiz tatlarını her diyara ulaştırmayı kendimize misyon edinerek Türkiye içinde agresif büyümeyi sürdürürken, Türkiye dışında da farklı coğrafyalara ve iklimlere bir an evvel ulaşma hedefini hayata geçiriyoruz. Bu konuda kısa vadeli beklentilerin ötesinde kalıcı olma niyetiyle hareket ettiğimiz için, bir kısım fedakârlıkları da göze almış bulunuyoruz. Türkiye dışında da iç pazardaki büyüme hızına paralel bir ivme yakalayabilmek için, misyonumuzu paylaşacak, bizimle aynı heyecana ortak olacak partnerler arıyoruz. Sadece karlılık açısından değil, aynı zamanda küresel iddiamızı ortaya koyması bakımından da ABD pazarlarında bulunmayı vazgeçilmez bir hedef olarak ele alıyoruz. Söz konusu piyasaya ilişkin yatırım iştahımızı, somut bir veriyle ifade edecek olursak şunu söyleyebiliriz; ilk etapta 2018 yılı başlarında dünyanın başkenti denilebilecek bu canlı piyasa için 400.000 Türk lirası tutarında yatırım planlıyoruz. ABD piyasalarına atım atmamızın akabinde, hedeflerimize ulaşmayı beklemeden, neredeyse eş zamanlı denilebilecek bir yaklaşımla, Avrupa ve Ortadoğu piyasalarını gündemimize almayı planlıyoruz. Bütün bu atılımlar için ihtiyaç duyacağımız finansman gücüne bir an evvel ulaşabilmek amacıyla, şirket birleşmelerine ve yeni ortaklık tekliflerine açık olduğumuzu ifade etmek isterim.”

2018’de tatlılarımızı ABD’de de sunacağız

“2018 yılı içerisinde ABD vatandaşlarına künefe, kadayıf ve irmik helvası gibi tatlılarımızı sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diyen Yakup Kaş, “Yıllar öncesinde hayalini kurduğumuz bir hedefe daha ulaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşadığımız tecrübe, lezzet kalitesinden taviz verilmediği ve ticaretin realitelerine uygun hareket edildiği takdirde hiçbir hedefin ütopik olmadığının ispatı niteliğindedir ” şeklinde konuştu.

Market raflarında da yerini alacak

Türkiye içinde 11 satış bölgesi ve yaklaşık 1.000 nokta üzerinden 54 şehire ulaşan marka, 2018’de Türkiye’de 15 satış bölgesi üzerinden 81 ile ulaşmayı planlıyor.

Tatlı severlere daha hızlı ulaşabilmek adına bir mecrada daha atağa kalkan Lezzettar’ın ürünleri yakında market raflarındaki yerini de alacak. -18 derecede rahatlıkla muhafaza edilebilen ürünler, 5-6 dakika gibi kısa bir sürede servise hazır hale gelebilmenin avantajıyla, son müşteriye ulaşacak.

Piyasalarda tatlı severlerle buluşmasının üzerinden 6 ay geçen Lezzettar, bu zaman diliminde 200.000 kişilik bir tüketici kitlesine ulaşmış bulunuyor. Orta ve uzun vadeli hedeflerine kolaylıkla ulaşacağı öngörüsünden hareketle, üretim altyapısını kurumsallaştırmış bulunuyor. Yıllık bazda 3,6 milyon adet künefe, katmer, fıstıklı kadayıf, sufle, irmik helvası, içli köfte üretimine müsait bir üretim bandına sahip.

Şirket yetkilileri bütün ürünlerinde iddialı olduklarını, ancak katmer söz konusu olduğunda erişilmesi oldukça güç bir lezzet yakaladıklarını her fırsatta dile getiriyorlar.