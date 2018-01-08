Alvogen Ceo'su Robert Wessman'dan Büyüme Açıklaması

Farmasötik sektörü, küresel anlamda hızla büyüyen sektörlerin başında geliyor. Faaliyet gösteren ilaç firmaları arasında yeniliklere ve teknolojiye ayak uyduranlar sektörde güçlü kalıyor. Alvogen'in kurucusu ve CEO’su Robert Wessman'ın, farmasötik sektöründeki gelişmelerden faydalanma becerisi sayesinde şirketin, başarı merdivenleri hızla tırmanarak önde gelen farmasötik şirketlerinden biri haline geldiklerini açıkladı.

Wessman şöyle konuştu: ''2009 yılında kurulduk ve yıllar içinde kayda değer bir büyüme gerçekleştirdik. Farmasötik sektörü hakkındaki vizyonunu aktarmanın kolay yolu, yatırımcılarla bir araya gelmek. İstihdam sürecinde aranılan özellikleri bilmek, ideal ekibi oluşturmak adına önemli. Dünyanın en rekabetçi sektörlerinden biri olan farmasötik sektörünün önde gelen ilaç firmalarından Alvogen'in büyüme becerisinin arkasında, sektördeki hareketlere hızlı yanıt üretmesi ve güçlü ekibi yatıyor''.