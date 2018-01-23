Alvogen CEO'su genel farmasötiklerdeki yeni fırsatları değerlendirdi

Tıbbi maliyetleri sürekli artış gösterdiğinden dolayı daha fazla sayıda devlet kurumu ve kuruluş markalı farmasötikler yerine genel farmasötikleri tercih ediyor. ABD’de genel farmasötikler, sadece ad ve fiyat farkıyla markalı eşdeğerlerinden yüzde 50-70 daha düşük fiyatlardan satıldığı kaydediliyor. Genel farmasötikler şirketi Alvogen’in CEO’su Robert Wessman, World Finance dergisinin yeni sayısında pazardaki en son eğilimler hakkında görüşlerini paylaştı.

Wessman, küresel farmasötikler sektörü hakkında "Küresel farmasötik sektörünün ABD’deki müşteri tabanının konsolide olması sonucu ortaya çıktığını düşünüyorum. Son birkaç yıl içerisinde müşteri konsolidasyonu imalattaki konsolidasyonu geride bıraktı. Bunun yerine, toptancılar ile perakendeciler iş ortaklıkları kurup birlikte çalışmaya başladılar. Bu şekilde ortaklıklarla tek bir birim gibi çalışma yürütebildiler" şeklinde değerlendirmede bulundu.