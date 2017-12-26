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Ağaoğlu, 2018’de yenilenebilir enerjiye 1 milyar lira yatırım yapacak

Ağaoğlu, 735 milyon lira yatırım bedeli olan Balıkesir RES için ilk imzayı attı. 2020 yılına kadar yaklaşık 5 milyar liralık yatırım tamamlanmış olacak.

26 Aralık 2017 Salı 13:29
Ağaoğlu, 2018’de yenilenebilir enerjiye 1 milyar lira yatırım yapacak

Ağaoğlu Enerji Grubu yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Grup, geçen yıl Alman Nordex’ten 68,4 MW kapasiteli 19 rüzgâr türbini siparişi vermişti. 2016 yılının Aralık ayında 330 milyon liralık yatırıma imza atan Ağaoğlu Enerji 2016 yılını toplam 700 milyon liralık enerji yatırımıyla kapatmıştı. Bursa ve Yalova’daki 2 RES projesi tamamlanarak işletmeye açıldı. Bu iki projeden 160 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu; “Her zaman söylüyorum Türkiye ekonomide durgunluk psikolojisine yenilmemeli. İş adamı günlük kararlarla değil, ülkesinin geleceğine güvendiğini gösteren yatırımlarla hareket etmelidir. Geçen yıl 700 milyon liralık enerji yatırımını tamamlamıştık bu yıl ki hedefimiz 1 milyar liranın üzerinde. 2017’de 400 milyon liralık yatırım değerine sahip Bursa ve Yalova’daki 2 RES projemizi tamamlayarak işletmeye açtık. Toplam 68.4 MW Kurulu güce sahip bu iki RES 160 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor”.

Enerjide yerli üretime gereken önemi göstermeliyiz

Ali Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti; 2017 Ekim ayı itibari ile Türkiye’nin cari açığının 42 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve en büyük payın enerji girdisine ait olduğunu biliyoruz. Yenilenebilir Enerji alanındaki her yatırım cari dengeye olumlu etki yapacaktır. Ayrıca rüzgâr türbinlerinin kule kanat ve jeneratörleri yerli imal edilmesi de ülke ekonomisine katkıdır.

2017’de hedef 1 milyar liralık yenilenebilir enerji yatırımı

Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı Hakkı Ağaoğlu; “Geçtiğimiz yıl Nordex Energy GmbH ile imzaladığımız sözleşme ile Bursa ve Yalova RES projeleri için 330 milyon liralık yatırıma imza atmıştık. Bu yatırımla birlikte geçen yıl toplam 700 milyon liralık enerji yatırımı gerçekleştirmiştik. 68,4 MW Kurulu güce sahip Bursa ve Yalova RES projelerini işletmeye aldık. Bu iki RES projesinden 160 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor” dedi.

2020’ye kadar yaklaşık 5 milyar liralık yatırım tamamlanmış olacak

Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı Hakkı Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti; “ 2020’ye kadar Konya Sertavul’da 450 MW kapasiteli tek sahada Türkiye’nin en büyük RES projesi olan şu anda lisanslama aşamasında bulunan projemizde Ağaoğlu Enerji Grubu 1.000 MW kapasiteli kurulu güce ulaşacak. Bununla birlikte yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 5 milyar liralık yatırımı gerçekleştirmiş olacağız.

2018’in ikinci yarısında 39 MW Kurulu güce sahip. Kartal RES projesi de işletmeye alınacak. Bugünkü rakamlarla 230 milyon liralık bir yatırım değeri oluşacak. Böylece 2018 yılında toplam enerji yatırımımız yaklaşık 1 milyar lirayı bulacak.

Toplantıda konuşan Nordex Energy GmbH Türkiye Satış Müdürü Habib Babacan; “Yenilenebilir enerji alanında önemli gruplardan biri olan Ağaoğlu’nun bize karşı olan güveni ve teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yatırımlarımız uzun vadede devam edecek” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ali AğaoğluAğaoğlu EnerjiBalıkesir Res
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