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50 bin kaz yetiştirmeyi hedefliyor

Sivas’ta geçtiğimiz yıl 20 kazla üretime başlayan Süleyman Nazlım, 3 yılın sonunda 50 bin kaz yetiştirmeyi hedefliyor.

05 Ocak 2018 Cuma 12:28
50 bin kaz yetiştirmeyi hedefliyor

Büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu Sivas’ta Süleyman Nazlım isimli üretici, bir yılda 20 kazla başladığı kaz yetiştiriciliğinde 600’e yakın kazı ölmesine rağmen vazgeçmeyerek 100 kazı beslemeyi başardı. İlk yıl yaşadığı aksiliklerle tecrübe kazandığını belirten Nazlım, üçüncü yılın sonunda 50 bin adet kaza ulaşmayı hedefliyor. Nazlım, 20 kaz ve 8 ördekle başladığı kanatlı yetiştiriciliğinde aksilikler yaşadığını ancak acemiliği üzerinden atarak ustalaştığını belirterek, “Bir yıl önce 20 kaz ve 8 ördek ile üretime başladım. Şuan 200 tane ördek ve 100 tane kaz var. 600’e yakın kaz ve ördek öldü. Çoğunu tilkiye kaptırdık. Zayiatımız büyük olsa da vazgeçmedik. Bu sene acemilikti, seneye ustalık olacak. Seneye nasip olursa sayılarını 40-50 kat arttıracağız. 30-40 bin kapasitede kaz, buna yakın sayıda da ördek yetiştirmeyi düşünüyorum. Bunların yumurtlama sezonu ikinci ayda başlayıp, yedinci aya kadar devam ediyor. Bu hayvanlar 7-8 ayda bu hale geliyorlar. Hedefim 10 bin damızlık, 50 bin üretim. Bu da normalde 34 ayda oluyor böyle. 1 seneye yayılmıyor” dedi.

"TÜYÜ ETİNDEN PAHALI"

Nazlım, kaz etinin birçok etten daha lezzetli ve pahalı olduğunu, kaz tüyünün ise etine oranda daha pahalı olduğunu söyledi. Nazlım, “Kazın tüyünün daha pahalı olduğunu duyuyorum. Bu konu hakkında pek bilgim yok. Ben tüy satmıyorum. Lezzet tarafından çok lezzetli. Yiyen bilir. Zaten onun için bu kadar pahalı. Tabii 1 kilo kuzu etinin karkas fiyatı 15-20 lira ama kazınki 30-40 lira. Ördek ona göre biraz daha ucuz” diye konuştu.

Nazlım, kaz üretiminde beslemenin kolay olduğunun altını çizerek, “Bunlar doğada ne bulurlarsa yerler. Ama tabii yumurtlama döneminde yemlerine dikkat ediyoruz. En çok sevdikleri şey sudur. Yemez içmezler akşama kadar suda oynarlar. Tavuklara göre kıyaslanması mümkün değil. Bunların bakımı daha kolay. Maliyeti daha ucuz. Bunlara 12 ayın sadece bir ya da iki ayında yem verebilirsin. Diğer 9 ayını rahatlıkla doğada yayılarak, beslenerek hayatlarını devam ettirirler” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 05.01.2018 13:34
Anahtar Kelimeler:
SivasSüleyman NazlımKaz YetiştiriciliğiKaz TüyüKaz Eti
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