5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi 6-7 Mart'ta

Nükleer enerji santrallerindeki en son yeniliklerin ve gelişmelerin paylaşılacağı 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, dünya teknoloji devlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Güney Kore, Fransa, Almanya, Rusya, Japonya ve Finlandiya’dan katılacak firmalar, know-how transferi ve ticari iş birlikleri fırsatlarını değerlendirecek.

Nükleer alanında uzman 1000 katılımcı bir araya geliyor

Nükleer Mühendisler Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, 6-7 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul’da binin üzerinde yerli ve yabancı katılımcıyı ağırlayacak.

Nükleer teknolojisinde Türkiye’den çok daha deneyimli ülkelerden önemli temsilcilerin İstanbul’da buluşacağını açıklayan 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı Organizasyon Komitesi Başkanı Koray Tuncer, katılımcı firmaların hedeflerinin Türkiye ile Ortadoğu ve Afrika’daki nükleer santral projeleri için iş birlikleri oluşturmak olduğunu belirtti.

Nükleer enerji üretiminde dünya 5’incisi Güney Kore Zirve için geliyor

Tuncer, Kore Uluslararası İşbirliği Nükleer Derneği’nin (Korea Nuclear Association for International Cooperation - KNA) dört üye şirketiyle birlikte Türk firmalarıyla ikili görüşmelerde bulunmak için Zirve’ye ilk kez geleceğini bildirdi. Heyete Zirve Organizasyon Komitesi Uluslararası Temsilcisi ve Kore’de nükleer mühendis olarak çalışan Erol Biçer’in eşlik edeceğini aktaran Tuncer, iki ülkeyi de iyi tanıyan bir uzmanın heyette yer almasının ikili görüşmelerin daha verimli geçmesi için önemli olduğunu belirtti. Güney Kore’nin 154.3 milyar kilovat saatile dünyada nükleer enerjiden güç üretimi sıralamasında 5’inci sırada yer aldığını ve kendi santralini ihraç edebilme kapasitesi olan nadir ülkelerden biri olduğunu ifade eden Tuncer, katılımın bu nedenle çok önemli olduğuna dikkat çekti. Tuncer, Zirve’de KNA ile Nükleer Mühendisler Derneği’nin bir Uzlaşı Belgesi (Memorandum of Understanding) imzalayacağını ve böylelikle bu iş birliğini daha uzun süreli bir hale getireceklerini vurguladı.