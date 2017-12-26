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3 il için kentsel dönüşüm kararı çıktı

Ankara, Kayseri ve Konya'da bazı alanlar kentsel dönüşüm, gelişim proje alanı, teknoloji geliştirme bölgesi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.

26 Aralık 2017 Salı 09:34
3 il için kentsel dönüşüm kararı çıktı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi, Gölbaşı ilçesine bağlı Hallaçlı ve Hacılar mahalleleri ile Çankaya ilçesine bağlı Karataş Mahallesi sınırları içinde bulunan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırkalan Mahallesi'ndeki bazı alanların da kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Belirtilen alanlar içindeki harca esas değer üzerinden belediyelerce devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'ndeki Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki bazı alanların da ASO Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı olarak tespit edilmesine karar verildi.

Konya'nın Derbent ilçesindeki bazı bölgelerin ise "Konya Derbent Aladağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" olarak tespit ve ilan edilmesi kararı alındı.

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