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257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:30
257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3713 sayılı Kanunun ek 1’inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, 17 Ocak 2018 Çarşamba Devlet Personel Başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca noter huzurunda gerçekleştirildi. Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 257 istihdam hakkı sahibinden 66’sının öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak mühendis, öğretmen, hemşire, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 108’inin memur unvanlı kadrolara, 80’inin hizmetli unvanlı kadrolara, 3 kişinin ise işçi kadrosuna atama teklifleri gerçekleştirildi. Atananların 156’sı erkek, 101’i kadın. Atama teklifleri e-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 25’i bakanlık ve bağlı kuruluşu, 15’i üniversite, 3’ü kamu iktisadi teşebbüsü, olmak üzere toplam sayısı 43.

İlgililer atama teklif sonuçlarına 1 Ocak 2018 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekiyor.

Son Güncelleme: 17.01.2018 13:54
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