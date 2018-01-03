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2018 zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?

memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes yüzde 5.69 zam almış olacak.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:11
2018 zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?

Aralık ayında tüketici enflasyonu yüzde 0.69 olarak açıklanınca, memur ve emeklilerine enflasyon zammı hakkı doğdu. Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.66 enflasyon zammı alacak. 

Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.66 olacak.  

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, ancak önceki 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor.

2.4 milyon memur ile 1.7 milyon memur emeklisi ise yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

En düşük memur maaşı yeni 2.550 TL oldu.

En düşük emekli memur maaşı 1910 TL oldu.

En düşük işçi emeklisi maaşı 939 TL oldu.

En düşük esnaf emeklisi maaşı 1.444 TL oldu.

2017'de ne kadar zam yapılmıştı?

Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı. Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.

Son Güncelleme: 03.01.2018 10:17
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