2018 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 2018 Asgari ücret açıklandı mı?

Asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar 2018 yılına asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtını oldukça merak ediyorlar. Vatandaşların asgari ücret ne kadar olacak merakı 29 Aralık tarihinde giderilecek. Yeni asgari ücret 29 Aralık tarihinde açıklanacak. İşte asgari ücrete ilişkin merak edilen soruların yanıtları ve asgari ücret ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

Asgari ücrette zam pazarlığında ilk 3 tur görüşmelerinden sonuç alınamaması sonrası, haftanın son iş gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirilecek. Bakanlığın asgari ücret kararı burada belli olacak.

Asgari ücret, 2017 yılında brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 lira 6 kuruş olmuştu.