2018 yılı bütçe görüşmeleri TBMM’de

Genel Kurul, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2018 yılı bütçe ve 2016 yılı kesin hesaplarının kabul edilmesinin ardından, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nın maddelerinin görüşmeleriyle devam etti.

Görüşme sırasında söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “AKP sadece burada oturan milletvekillerinden ya da saraydaki paralel hükümet ve danışmanlardan oluşmuyor. Yandaş kalemi, besleme akademisyeni, şaklaban televizyoncusu, yalaka topçusu, yağcı popçusu, ensesi kalın patronu, uzaktan kumandalı hakimi, kadrolu mafyası, külahlı, feslisiyle bütün bir yapı” ifadelerini kullandı.

Ağbaba’nın konuşması esnasında AK Parti sıralarından yükselen protesto sesleri üzerine, Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Ağbaba’nın konuşma süresi bitmeden birleşime ara verdi.

Tasarının 8. maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, günlük çalışma programının tamamlanması dolayısıyla birleşimi, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı’nın oylanmamış maddelerinin görüşülmesi için bugün saat 11.00’de toplanmak üzere kapattı.

Bahçekapılı, aranın ardından uyarılarına rağmen hatibin aynı şekilde konuşmaya devam etmesinden dolayı görüşmelerin kesildiğini söyledi.

Tasarının 8’inci maddesinin kabul edilmesinin ardından Bahçekapılı, birleşimi 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı’nın oylanmamış maddelerinin görüşülmesi için saat 11.00’de toplanmak üzere kapattı.