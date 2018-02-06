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2018 CNR Avrasya Boat Show başlıyor

CNR Avrasya Boat Show Fuarı, 10-18 Şubat tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açacak.

06 Şubat 2018 Salı 11:25
2018 CNR Avrasya Boat Show başlıyor

Deniz tutkunlarının her yıl ilgi ile beklediği, dünyanın en büyük 2. tekne ve yat fuarı CNR Avrasya Boat Show (Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı) 10-18 Şubat tarihleri arasında, Türkiye’nin denizcilik ve ihracat merkezi CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açacak. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliğinde organize edilen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOSGEB ve İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından desteklenen fuarda, denizcilik sektörünün önde gelen 1.500 markası, 3.500’ün üzerinde deniz aracını on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ile buluşturacak. Yat, süper yat, mega yat, motor yat, yarış tekneleri, katamaran, yelkenli deniz araçları, gezi tekneleri, sürat tekneleri, sürat motorları, Cruiser tekneler, Pantoon tekne jetskiler, ribler, flyboard, kano, şişme bot, ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair her ürünün bulunacağı fuar, 85 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek.

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