2018 asgari ücret belli oldu, 2018 asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Asgari ücretin 2018 yılında ne kadar olacağı belli oldu. 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi. Bugün saat 14.00'te başlayan toplantı sonrası, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belli oldu. 2018 asgari ücret zam oranı açıklandı. Yeni asgari ücret yüzde 14,2 ile bin 603 lira oldu.

2017 Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor.