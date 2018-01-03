2017 yılının enflasyonu ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisini açıkladı. Buna göre,TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 1,69 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP 2,39 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 18,24 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 13,79, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,77, ev eşyası yüzde 12,74 ve sağlık yüzde 11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 1,52 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)’de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,59 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,79 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

Aralık 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 242 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 124 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜFE ARTTI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,47 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,82 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,91, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,34, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,67 ve su sektöründe yüzde 0,27 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 15,32 ile ham petrol ve doğalgaz ürünleri, yüzde 3,29 ile ana metaller, yüzde 2,72 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treylerde (yarı römork) gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 1,58, giyim eşyası yüzde 0,33 ve kömür ve linyit yüzde 0,07 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Aralık ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.