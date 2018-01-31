2017'de Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 22 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 yılı Aralık ayı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2017 yılı ilk 12 ayında (Ocak-Aralık) Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin sayısı, 2016 yılı ilk 12 ayına göre yüzde 22,85 değerinde bir artış ile 37 milyon 969 bin 641 oldu.

2017 yılı ilk 12 ayında (Ocak-Aralık) Türkiye’ye gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2016 yılı 12 ayına göre yüzde 0,09 değerinde bir artış ile 5 milyon 554 bin 607 oldu.

YABANCILAR

2017 yılı Aralık ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,84 oranında bir artış göstererek 1 milyon 703 bin 789 oldu. Aralık ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçinin 7 bin 833 (yüzde 0,46)günübirlikçi oldu.

Aralık ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; İstanbul yüzde 52,20 (889 bin 325) ile ilk sırada, Edirne yüzde 14,17 (241 bin 342) ile ikinci sırada, Artvin yüzde 11,39 (194 bin 23) ile üçüncü sırada, Antalya yüzde 5,76 (98 bin 219) ile dördüncü sırada ve Ağrı yüzde 2,59 (44 bin 95) ile beşinci sırada yer aldı.

2017 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,84 artış göstererek 32 milyon 410 bin 34 oldu. 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye’ye gelen 32 milyon 410 bin 34 yabancı ziyaretçinin 366 bin 861 (yüzde 1,13) günübirlikçi oldu.

Ocak-Aralık döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; İstanbul yüzde 33,11 (10 milyon 730 bin 510) ile birinci, Antalya yüzde 29,26 (9 milyon 482 bin 50) ile ikinci, Edirne yüzde 9,77 (3 milyon 165 bin 839) ile üçüncü, Artvin yüzde 8,23 (2 milyon 666 bin 46) ile dördüncü ve Muğla yüzde 6,12 (1 milyon 982 bin 468) ile beşinci şeklinde gerçekleşti.

2017 yılı Aralık Ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında; Gürcistan yüzde 11,00 (187 bin 463) ile birinci, İran yüzde 10,99 (187 bin 292) ile ikinci, Bulgaristan yüzde 9,58 (163 bin 298) ile üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan ülkesini Almanya ve Rusya Fed. izledi.

2017 yılı Aralık ayında Türkiye’ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,58 (1 milyon 111 bin 156) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 15,83 (1 milyon 120 bin 585) değerinde bir artış kaydedildi.

2017 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye’ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,44 (14 milyon 446 bin 707) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 7,94 değerinde (14 milyon 580 bin 118) bir artış yaşandı.