13 maden ocağında üretim durdu

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 71 işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden, 79 işyerinde de işyeri üretim ve düzenlenmesi yönünden denetim yapıldı. Denetimler sonucu işçilerin sağlığını tehlikeye düşüren 13 maden ve 4 inşaatta çalışmalar durduruldu. İş sağlığı güvenliği yönünden yapılan incelemeler sonucu 38 işyerine 1 milyon 841 lira idari para cezası verilirken işin yürütülmesi yönünden yapılan incelemelerde ise tespit edilen hususlar nedeniyle 11 iş yerine 131 bin lira idari para cezası uygulandı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, İş müfettişlerince yaklaşık 79 iş yeri denetlendiğini, denetimlerde 38 işyerine 1 milyon 841 bin lira para cezası uygulanırken özel şirketlere ait 13 maden ocağında üretim durdurulduğunu ifade etti. Demirsu yaptığı açıklamada, “İş müfettişlerince yapılan denetimlerin yanı sıra 982 işçi şikayeti aldık. Bunlardan 388 işçi şikayetini işçi lehine sonuçlandırdık. 332’si henüz sonuçlandırılmadı. 95 tanesi kısmen olumlu. 125 tanesinin de halen iş müfettişlerince incelemesi devam etmektedir" şeklinde konuştu