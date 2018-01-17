Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116593
ALTIN
163.303
DOLAR
3.8063
STERLİN
5.2624
EURO
4.6601
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

13 maden ocağında üretim durdu

Zonguldak’ta, 2017 yılında işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 38 işyerine 1 milyon 841 bin lira para cezası uygulandı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:15
13 maden ocağında üretim durdu

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 71 işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden, 79 işyerinde de işyeri üretim ve düzenlenmesi yönünden denetim yapıldı. Denetimler sonucu işçilerin sağlığını tehlikeye düşüren 13 maden ve 4 inşaatta çalışmalar durduruldu. İş sağlığı güvenliği yönünden yapılan incelemeler sonucu 38 işyerine 1 milyon 841 lira idari para cezası verilirken işin yürütülmesi yönünden yapılan incelemelerde ise tespit edilen hususlar nedeniyle 11 iş yerine 131 bin lira idari para cezası uygulandı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, İş müfettişlerince yaklaşık 79 iş yeri denetlendiğini, denetimlerde 38 işyerine 1 milyon 841 bin lira para cezası uygulanırken özel şirketlere ait 13 maden ocağında üretim durdurulduğunu ifade etti. Demirsu yaptığı açıklamada, “İş müfettişlerince yapılan denetimlerin yanı sıra 982 işçi şikayeti aldık. Bunlardan 388 işçi şikayetini işçi lehine sonuçlandırdık. 332’si henüz sonuçlandırılmadı. 95 tanesi kısmen olumlu. 125 tanesinin de halen iş müfettişlerince incelemesi devam etmektedir" şeklinde konuştu

Son Güncelleme: 17.01.2018 13:35
Anahtar Kelimeler:
ZonguldakIş SağlığıIş Güvenliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası yapıldı
257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası yapıldı
THY, Air Moldova ile ortak uçuş anlaşması imzaladı
THY, Air Moldova ile ortak uçuş anlaşması imzaladı
Marulun fiyatı tarlada 60 kuruş, pazarda 3 lira
Marulun fiyatı tarlada 60 kuruş, pazarda 3 lira
‘Füze Avcısı’nın seri üretimi başlıyor
‘Füze Avcısı’nın seri üretimi başlıyor
Kadın girişimci kişiye özel ayakkabı tasarlıyor
Kadın girişimci kişiye özel ayakkabı tasarlıyor
GREEN Chemicals’tan sanayinin devlerine eğitim desteği
GREEN Chemicals’tan sanayinin devlerine eğitim desteği
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim