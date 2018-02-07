YÖKDİL başvuruları başladı

YÖK tarafından 17 Mart Cumartesi günü 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde saat 14.00’de tek oturum halinde gerçekleştirilecek dördüncü YÖKDİL için başvurular 7-16 Şubat tarihleri arasında elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak. Dördüncü YÖKDİL sınavına yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek